Büyümenin öncü göstergesi 56.9 oldu

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) corona virüsü salgını nedeniyle sektörde yaşanan daralmanın ardından Haziran ayında başlayan toparlanmanın temmuz ayında hızlandığını gösterdi. PMI temmuz ayında bir önceki ay yükseldiği 53.9 seviyesinden

56.9’a çıktı.

PMI üzerindeki belirleyici göstergelerden üretim ve yeni siparişler keskin büyüme gösterirken şirketler yeni işe alımlarla kapasite sınırlamalarını aşmaya çalıştıklarına işaret ettiler.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için IHS Markit tarafından derlenen endeks mart-mayıs döneminde sektörün sert şekilde daraldıktan sonra temmuz ayında Şubat 2011’den bu yana en yüksek büyümeyi kaydettiğini gösterdi.

GİRDİ MALİYETLERİNİN ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

Yeni siparişler alt endeksi hazirandaki 53.1 düzeyinden 59.1’e yükselerek Haziran 2005’ten bu yana hesaplanan endeks tarihinin en yüksek değerini aldı.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise toplam yeni siparişlerden daha az büyüme kaydetti. Üretim alt endeksi de 55.5’ten temmuzda 59’a yükselerek Şubat 2011’den bu yana en yüksek değeri aldı.

Ankete katılan şirketlerin %31’i üretimlerinde büyüme kaydettiklerini bildirdi. Sektörün birikmiş işleri, yeni siparişlerdeki keskin artışla birlikte Ağustos 2017’den bu yana ilk defa artış kaydetti. Şirketler yeni siparişleri stoklardan karşılarken, mamul mal stokları da dört ayın en sert düşüşünü gösterdi.

İmalat sektörünün girdi maliyetleri keskin şekilde artış kaydetse de artış hızı bir önceki aya kıyasla yavaşladı. Fabrika çıkış fiyatları ise hazirana göre artış kaydederek, marttan bu yana en güçlü artışı gösterdi. (REUTERS)