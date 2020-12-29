Çeyrek altın 720 lira oldu

Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizlerdeki düşüş, yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının da etkisiyle sürdü ve dolar 7.33 liraya kadar geriledi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,436 ve 1,459 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.42 artışla 1,459.69 puanda tamamladı.

ABD Temsilciler Meclisi’nin corona virüs yardım çeklerini 600 dolardan 2,000 dolara yükselten tasarıyı onaylayarak Senato’ya yollamasının doları zayıflatması, altın fiyatlarını destekledi. Altının ons fiyatı 1,883 dolara kadar yükseldikten sonra, 1,879 dolarlık önceki düzeyine döndü.

İç piyasada ise 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 444,60 lira oldu.

2 bin 928 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 949 liradan, 405,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 409,50 liradan, 2 bin 862 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 882 liradan, bin 431 liradan alınan Yarım Ziynet bin 441 liradan ve 715 liradan alınan Çeyrek Ziynet 720 liradan satıldı.