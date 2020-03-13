Çöküşün faturası 118 milyar TL

Korona virüs salgını dolayısıyla küresel ekonominin ani bir fren yapabileceğine yönelik kaygılar dünya borsalarının adeta çökmesine neden oldu. Global piyasalarda yaşanan satış dalgasından Borsa İstanbul'da nasibini aldı. Borsa İstanbul dün yüzde 7.2'yi bulan kayıpla tarihinin en büyük satış dalgalarından birini yaşadı. Borsa İstanbul, güne yüzde 2.49 düşüşle 98.448 puandan başladı.

Avrupa borsalarında kayıpların artması ve ABD borsalarının büyük düşüşle açılması BIST 100 endeksinde satış dalgasını büyüttü. BIST 100 endeksi yüzde 7.2 kayıpla günü 93.639 puandan tamamladı. Uzmanlar, en kötü yıl olarak 2019'a hazırlanan piyasaların 2020 projeksiyonun toparlanma olduğuna işaret ederek, birçok kurumun yeni bir krize hazırlıksız yakalandığını vurguluyor.

6 Mart Cuma günü BIST 100 endeksinin piyasa değeri 763 milyar (125.2 milyar dolar) liraydı. O tarihten sonra salgının Türkiye'ye sıçrayabileceği yönündeki endişeleri hızla fiyatlayan Borsa İstanbul'un piyasa değeri dün 644.9 milyar liraya (104.8 milyar dolar) geriledi. Böylece BIST 100 endeksinin piyasa değeri 4 işlem gününde 118.1 milyar lira (20.8 milyar dolar) değer yitirdi.

SPOR HİSSELERİNDE KAYIP

Salgın dolayısıyla yaşanan iptallerin spor karşılaşmalarını da içine alarak genişlemesi borsada işlem gören spor hisselerinin de önemli kayıplar yaşamasına yol açtı. Galatasaray Sportif hisseleri yüzde 19.8, Beşiktaş Futbol Yatırım hisseleri yüzde 19, Fenerbahçe Futbol hisseleri ise yüzde 14.7 kayıp yaşadı. Borsada satış dalgasına rağmen Eczacıbaşı İlaç yüzde 13, Deva Holding hisseleri ise yüzde 6.9 değer kazandı.

Dolar 6.30 lirayı gördü altın 320 liraya düştü

Piyasalardaki bozulma kamunun alımlarına rağmen döviz kurlarının tırmanışa geçmesine neden oldu. Serbest piyasada dolar 6.3030 lirayı test ederek Ekim 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test etti. Euro ise 7.0916 lirayı gördü. Döviz kurlarındaki yükselişe karşı önlem almaya çalışan şirketler ise geçen hafta döviz mevduatlarını artırdı. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı verilere göre yurtiçi yerleşiklerin döviz hesapları 201.7 milyar dolara yükseldi.

Geçen hafta 199 milyar 735 milyon dolara yükselen ve rekor kıran yurtiçi yerleşikler döviz hesapları 6 Mart ile biten haftada 201 milyar 701 dolara ulaştı. Veriler salgının yayılmasıyla birlikte dövizin tırmanacağını öngören tüzel kişilerin hesaplarına yaklaşık 2 milyar dolar daha eklediğini gösterdi. Dolar günü 6.2820 liradan Euro ise 7 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı 1.671 dolara gerilerken, Kapalıçarşı'da gram altın 320.41 liradan işlem gördü. Öte yandan Türkiye'nin 5 yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren kredi iflas takası (CDS) primi dün 433'e ulaştı. CDS'ler son olarak Haziran 2019'da 450'yi görmüştü.

Küresel borsalarda büyük kayıp

ABD borsaları yüzde 7'yi aşan kayıplarla açıldıktan kısa süre sonra işlemlere ara verildi. ABD'nin önde gelen borsalarından S&P 500 endeksi de ayı piyasasına girdi. Avrupa Merkez Bankası'nın beklenen faiz indirimine gitmemesi Avrupa borsalarındaki kayıpların artmasında etkili oldu.

Avrupa'daki 600 büyük şirketi izleyen STOXX 600 endeksi yüzde 10 gerileyerek şimdiye kadarki en büyük seans içi düşüşü kaydetti. Japonya'nın önde gelen endeksi Nikkei yüzde 3.8 Japonya hariç Asya borsaları ise yüzde 1.5 değer yitirdi. Küresel borsaların bu hafta yaşadığı kaybın 5 trilyon doları aştığı tahmin ediliyor. Recep GENEL / SÖZCÜ