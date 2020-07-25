Corona ile irtifa kaybetti, iki global sponsorluktan çekildi

THY son olarak 2017 yılından beri sürdürdüğü İrlanda Kriket Erkekler Takımı sponsorluğundan çekildi. Sponsorluk anlaşmasının zamanından 6 ay önce iptal edildiği belirtildi. THY İrlanda Kriket Takımı'na 2017 yılında sponsor olmuştu. Kriket takımına Türk Hava Yolları sponsorluğu, geçtiğimiz yıl 2021 yılına kadar uzatılmıştı. İrlanda basınında yer alan haberlerde Türk Hava Yolları'nın İrlanda Kriket Takımı'na uzun dönemli sponsor olduğu ancak ekonomideki sıkıntı nedeniyle bu anlaşmayı bitirme kararı aldığı bilgisi yer aldı.

THY İrlanda Ülke Müdürü Hasan Mutlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Zorlu zamanlarda zor kararlar almak zorunda kalırsınız. Yerel otoritelerin getirdiği sınırlamaların da etkisi ile sektörümüzde yaşanan düşüş tüm şirketleri etkiledi. Bu öngörülemez zamanları aşacağımıza ve güneşli günlerin yakın olduğuna inanıyoruz” dedi.

ARJANTİN LİSTEDE YOK

THY, Arjantin'de futbol takımı Atletico River Plate ile 2019'da 3 yıllık bir sponsorluk sözleşmesi imzalamıştı. Arjantin medyasında anlaşmanın değerinin 15 milyon doları bulduğu yazılmıştı. Sponsorluğun 2021 yılında da devam etmesi gerekirken THY bu sponsorluğu da sessiz sedasız bitirmiş olacak ki şirketin sitesinde sponsorluklar listesinde River Plate'in adı yer almıyor.

KANADA'YI DA UZATMADI

THY, Kanada'nın ünlü futbol kulübü FC Toronto ile 2019 yılında sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Şirket 1 yıllık bu anlaşmayı da uzatmadı. THY 2015 yılından beri Saraybosna Futbol Kulübü'nün destekçisi. Finlandiya'nın buz hokeyi kulübü LFK Helsinki de THY'nin sponsorlukla desteklediği takımlar arasında. THY 2016 yılında dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından Super Bowl'a reklam veren Türkiye'den ilk şirket olmuştu.