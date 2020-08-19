Danimarka’dan emeklilik yaşını düşürme planı

Danimarka hükümeti emeklilik yaşının düşürülmesi için çalışmalara başladı. Başbakan Mette Frederiksen, hükümetin ülkede emeklilik yaşının 65’den 61’e düşürülmesi için teklif verdiğini söyledi.

Euronews’de yer alan habere göre Başbakan Frederiksen hafta başında gazetecilere yaptığı açıklamada, “İyi ve dayanıklı Danimarka vatandaşları sabah uyanıyor, ağrı ve acıyla işe gidiyor. Belki sırtları, dizleri, omuzları ağrıyor, belki de her şey acı veriyor” şeklinde konuştu.

Frederiksen açıklamasına, “İçinizde en uzun süre çalışanlar için yeni bir program uygulamaya koyacağız. Çalışma hayatı boyunca vergilerini ödeyen ve en ağır işleri yapanlar için” diyerek devam etti.

Yeni teklife göre, 42, 43 ve 44 yıl çalışanlar devlet emekliliğinden 1, 2 ya da 3 yıl önce emekliliğe ayrılma hakkına sahip olacak.

Hükümet, 2022’de 38 bin kişinin bu plandan yararlanmasının beklendiğini açıkladı. Danimarka’da ortalama emeklilik yaşının 2030’a kadar 68’e çıkarılması planlanıyordu.

TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK

Türkiye’de 1999’da yapılan kanun değişikliği ile bu tarihten sonra sigortalı olanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58’e erkeklerde ise 60’a yükseldi. 2008 yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

ÇÖZÜLMEYİ BEKLEYEN PROBLEM: EYT

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.