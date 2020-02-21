Dikey yapılaşma elektrikte Esenyurt’u zirveye taşıdı

Esenyurt'ta geçen yıl 2.4 milyar kilovatsaat elektrik tüketilirken, onu 1.5 milyar kilovatsaat tüketimle Şişli takip etti. Elektrik tüketimiyle Esenyurt, pek çok şehrin de önüne geçti. Esenyurt, 81 il arasında 56 şehrin önünde elektrik tüketti. Esenyurt'taki tüketimin hızlı artışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da şikayet ettiği dikey yapılaşma etkili oldu. BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, Avrupa yakasında en fazla elektrik abonesinin de Esenyurt'ta olduğunu ifade ederek, ilçedeki hızlı konut ve sanayi tesisleri artışının bunda etkili olduğunu kaydetti. İstanbul'un Avrupa yakasında 5.1 milyondan fazla aboneye hizmet verdiklerini anlatan Yiğit, Avrupa yakasının Türkiye'nin toplam elektrik tüketimindeki payının yüzde 9 olduğunu söyledi.