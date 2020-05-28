Dolandırıcıların yeni eseri: ‘Corona yapan 5G’ye karşı’ USB bellek

5G teknolojisinin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğuna yönelik komplo teorileri üretilmişti. Dolandırıcılar, hemen bunu fırsata çevirdi. BBC’de yer alan habere göre, ‘5GBioShield' adıyla İngiltere'de 330 pounda (Normal değeri 5 pound!) USB bellekler satışa çıkartıldı.

KUANTUM HOLOGRAFİK KATALİZÖR TEKNOLOJİSİ!



Dolandırıcılar, sadece 128 mb büyüklüğündeki bu bellekleri kullandığınızda, içindeki ‘kuantum holografik katalizör' teknolojisi sayesinde 5G'nin olumsuz etkilerine karşı size bir kalkan sunduğunu iddia ediyor. Tabii ki bunun hiçbir gerçekliği yok.

BBC'ye göre işin asıl trajikomik tarafı, bu sahte 5G kalkanının, Glastonbury Kent Konseyi'nin 5G Danışma Komitesi tarafından önerilmesi! Komite ayrıca 5G hakkındaki iddiaların araştırılması çağrısında da bulundu. İngiltere'de son dönemde 5G ile corona virüsü salgını arasında bağ olduğu teorilerine inananların sayısında artış var. 5G kulelerini yakma girişiminde bulunanlar bile oldu.

KONSEY ÜYESİNDEN ÇARPICI İDDİALAR

5G Danışma Komitesi Üyesi Tony Hall, bir konsey dokümanında bu cihazı kullandıklarını ve yararını gördüklerini belirtti. Hall'ın iddiasına göre 5G aktif hale geldikten sonra sürü halindeki kuşlar gökyüzünde öldü ve cesetleri yere yağdı! Raporda 5G etkisiyle insanlarda burun kanamaları görüldüğü, intihar oranlarının arttığı da öne sürüldü! Ancak bu iddiaların hiçbiriyle ilgili bilimsel bir kanıt yok.

‘ÜRETİM MALİYETİMİZİ BİLMİYORSUNUZ!'

Bir BBC muhabiri, 5GBioShield'i satan internet sitesinin sahiplerinden Anna Grochowalska'ya ulaştı. Grochowalska, 330 pounda sattıkları 5 poundluk USB belleği savunarak, “Bu konuda önemli teknik bilgilere sahibiz. Ayrıca araştırmalarımızın, fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere diğer giderlerimizi bilmeden üretim maliyetimiz hakkında analiz yapamazsınız” diye konuştu.