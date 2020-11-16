Dolar yeni haftaya sakin başladı! İşte piyasalarda son durum…

Ekonomi yönetiminin geçen hafta değişmesi ve yeni ekonomi yönetiminin “güven ve krebilite”yi ön plana çıkaran açıklamalarına destek vermesinin ardından geçen hafta TL dolar karşısında %10’a yakın değer kazandı.

Yabancı bankalar ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından müşterilerine TL’de ağırlık artırmalarını tavsiye ederken Türkiye’nin risk priminin göstergesi olan beş yıllık CDS’ler ise 520 baz puanlı seviyelerden 402 baz puana düştü. Borsa İstanbul bankacılık endeksi %23, BIST-100 endeksi %8 yükseldi.

Yatırımcılar ekonomi yönetimindeki değişikliğin para politikasına ilk somut yansımasını ise TCMB’nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında görecekler. Reuters anketine göre Merkez Bankası’nın (TCMB) Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantısında politika faizini 475 baz puan artırarak %15’e yükselteceği tahmin ediliyor.

Gerçekleşmesi halinde bu faiz artışının piyasalardaki faizlere belirgin bir yansıması olması beklenmiyor. Gecelik faizler hali hazırda %14.75, TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyet (AOFM) ise %14.56 seviyesinde. Ancak yine de piyasalar faiz kararını şu ana kadar yapılan açıklamaların ilk sınavı olarak görüyorlar.

PİYASADAKİ HAREKET YABANCI KAYNAKLI

Ekonomi yönetimindeki değişiklik öncesinde TL reel bazda tarihin en düşük değerlerinde işlem görürken, yabancı yatırımcılar da Türk varlıklarındaki pozisyonlarını tarihi düşük seviyelere çekmiş durumda idiler.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre yabancı yatırımcılar sadece birkaç günde Türkiye piyasalarına 3 milyar dolara yakın giriş yaptı. Bankacılar geçen haftanın son üç gününde ana belirleyicinin yabancı yatırımcı girişi olduğunu söylemişlerdi.

LOKALLER DÖVİZ VE ALTIN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Son verilere göre lokallerin döviz ve altın cinsi varlıkları, 6 Kasım’da biten haftada 3 milyar dolar artarak 224.2 milyar dolarla yeni zirveye yükseldi. TL’deki getiriyi yeterli görmeyen lokaller sadece bu yıl başından beri 30 milyar dolar değerinde döviz aldılar. Bu alım TL’deki değer kaybının artmasını sağladı.

Yabancılar ise swap sınırlamaları, güven, para politikası endişeleriyle Türkiye pozisyonlarını son belirgin azaltmaya devam ediyorlardı. Yabancıların bono varlıkları %20-25’lerden üç yılda %3’lü seviyelere geriledi. Hisse senetlerindeki net çıkış 6 milyar dolara yükseldi.

Bankacılar ekonomi politikalarındaki kısa vadeli değişimin yabancılar tarafından bir kredilite açıldığına vurgu yaparak bunun fiyatlamalarda kendini gösterdiğini belirtiyorlar. Bazı yatırımcılar bu sürecin kalıcılığına ilişkin daha fazla kanıt görmek istediğini de belirtebiliyorlar.

Bankacılar yabancı girişine henüz lokallerin katılmadığına dikkat çekiyorlar. Dövizde hem alım hem satım yönünde işlem yapan lokallerin yabancı yatırımcılara katılması halinde TL’deki değer kazancının 7.5’lere doğru sürebileceğini belirtiyor.

BORSA

Ak Yatırım Araştırma Bölümü tarafından hazırlanan analitik görünümde BIST100’de haftanın son gününde 1275 seviyesinin test edilmesi sonrasında hafif yukarı hareket yaşandığı ve kapanış 1291.29 seviyesinde gerçekleştiği hatırlatıldı.

Beklentiler paralelinde sınırlı geri çekilmenin ardından BIST'te yeniden yukarı hareket görüldüğü belirtilen notta, “Günlük ve haftalık grafikler için 1220/35 bandının aşılmasıyla başlayan ve önemli gördüğümüz kırılma geçerliliğini sürdürüyor.

Dolayısıyla endekste olumlu teknik görünümün ve yukarı yönlü beklentinin güçlü bir şekilde korunduğunu yineliyoruz. Bu beklentiye paralel olarak 1300 seviyesi ve sonraki aşamada 1320/70 bandına yönelik hareketin devamını olası görüyoruz.

BIST'te kısa periyot için 1265 yakın destek, 1245/25 altı ise zayıflama bölgesi olarak dikkate alınabilir. Bu bölge üzerindeki seyrin korunması yukarı yönlü beklentinin de korunması olarak görülebilir. BIST100'de 1265-1245-1235/25-1205 destek, 1300/20-1335/50-1370 direnç olarak belirtilebilir.” ifadelerine yer verildi.

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde ise şöyle denildi:

Alternatif piyasalardaki pozitif havanın desteklediği ve bankacılık sektör hisseleri lokomotifliğinde gerçekleşen yukarı hareket kapsamında, haftaya başlarken 1,260 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz.

Endeksin gün içerisinde 1,260 üzerinde dengelenme durumunda, piyasadaki yükseliş eğiliminin süreceğini düşünüyoruz. Bu durumda 1,300 direncini aşma denemeleri etkisini sürecektir.

1,300 direncinin kırılması ise piyasada sırasıyla 1,325 ve 13,50 seviyelerini hedefleyecek yükseliş potansiyelinin devamını getirecektir.

Piyasada 1,152 üzerinde başlayan olumlu hava kapsamında, yükseliş yönündeki pozisyonlar için stop loss noktası olarak şu aşamada bir alt destek olan 1,225 seviyesini almaya devam ediyoruz.

DOLAR

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde, “Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 7,72 seviyesi altında kaparken, sabah itibariyle gelişmekte olan piyasalarındaki olumlu havaya paralel bir seyir var, 7,64 destek konumunda.” denildi.

Ikon Menkul tarafından hazırlanan analide dolar/TL’nin, TCMB'nin 19 Kasım'da yapacağı toplantıdan faiz artırımı beklenmesinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin gerekli reformların yapılacağına ilişkin açıklamalarının etkisiyle 7.6011'e kadar geri çekildiği hatırlatılarak, “Geri çekilmenin devamında 7.4000 ve 7.2060 destek olarak izlenebilir. Dolar lehine işlemlerde ise 7.7880 ve 7.9500 direnç oluşturabilir.” ifadeleri kullanıldı.

ALTIN

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

Ons altın forex piyasasında bu sabah 1892 seviyesinde hareket ediyor. Değerli metal corona virüsü vakaları ve aşı ile ilgili endişelerin etkisi ve, güçsüz doların da desteği ile yükseldi.

Yükselişini üçüncü güne taşıyan değerli metal, 1882 seviyesi üzerinde hareketini sürdürüyor. Yükselişin devamı halinde 22 günlük ortalamaya denk gelen 1897 seviyesi ilk direnç noktası ancak bu seviye yakınlarında kâr satışları ile karşılaşıyor.

Tekrar bu seviye yakınlarına gelinmesi halinde kâr satışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 50 günlük ortalama olan 1903 seviyesine doğru yükseliş sürebilir.

Ortalamaların üzerinde kapanış gerçekleşmesi halinde görünüm güçlenir. Olası düşüşlerde 1882 seviyesi kritik destek olma özelliğini koruyor.

Dirençler: 1897 – 1903 – 1929 – 1974

Destekler: 1882 – 1860 – 1848 – 1815