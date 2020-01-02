Dolar ne kadar oldu? (02.01.2020)

Dolar/TL 2018 yılını 5.2930 seviyesinden kapatmıştı. TL 2019’da dolar karşısında %11’in üzerinde değer kaybederken, yaklaşık %37 değer yitiren Arjantin pesosunun ardından en kötü performans gösteren para birimi oldu.

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Analistler TL’de bu yıl gözlenen değer kaybında ABD ile gerginleşen ilişkiler ve yaptırım konusu ve Suriye’ye yapılan operasyon başta olmak üzere artan jeopolitik riskler, seçimler kaynaklı siyasi riskler ve TCMB’nin 12 puanı bulan faiz indirimleri sonrası reel faizin ve TL’nin cazibesinin azalmasının etkili olduğuna dikkat çekiyor. Yerli bireysel ve kurumsal yatırımcının döviz talebi de kur üzerinde baskı yaratan bir unsur.

LİBYA RİSK UNSURU

Son dönemde jeopolitik risklere Libya konusu da eklenmiş durumda. Libya’nın uluslararası tanınırlığı olan hükümetinin geçtiğimiz hafta, Doğu Libya Güçleri’nin başkent Trablus’u ele geçirmesini önlemek için resmi olarak Türkiye’den askeri destek sağlamasını istemesinin ardından, TSK’nın Libya’da faaliyetine ilişkin tezkere dün TBMM’ye gönderildi. Tezkere bir yıl boyunca TSK’nın Libya’da faaliyet göstermesine olanak sağlıyor.

Piyasalar yarın açıklanacak enflasyon verisini izleyecek. TÜFE’nin Kasım’dan itibaren baz etkisinin terse dönmesi sonrası Aralık’ta aylık %0.49 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise Kasım’daki %10.56’dan %11.56’ya yükselmesi bekleniyor. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde TCMB’nin faiz indirimlerine ne şekilde devam edeceği de piyasalar açısından önemli olacak. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)