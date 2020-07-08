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Dolar ne kadar oldu? (08.07.2020)

Dolar/TL uzun süredir olduğu gibi güne 6,85 seviyesinden yatay başlarken yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Gözler corona virüsünün ekonomik aktivite üzerinde bıraktığı etkilerde olacak.

Sozcu.com.tr
08:10 -
Haberler Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? (08.07.2020)

Dolar/TL alışıldığı gibi güne 6,85 seviyesinden yatay olarak başladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin corona virüsünden hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 260'e yükseldiğini açıkladı.

Goldman Sachs, Türkiye için yıllık enflasyon tahminini yüzde 11,3’ten yüzde 11,7’ye yükseltti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Başkan Yardımcısı Randal Quarles, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan krizin henüz bitmediğini belirterek, “Bazı göstergeler ekonomik faaliyette bir toparlanma olduğunu gösterse de toparlanmanın önündeki yol oldukça belirsiz.” ifadesini kullandı.

Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman, borç yeniden yapılandırma anlaşmasının kaderinin şu anda kreditörlerin ellerinde olduğunu, hükümetin yaptığı “nihai” teklif sonrasında önde gelen tahvil yatırımcıları gruplarını teklife vereceği yanıtın beklendiğini söyledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği’nin corona virüsü salgınının yol açtığı ekonomik krize ortak bir yanıt inşa etmek konusunda kararlı şekilde hareket etmesi ve destek tedbirlerinin hızlı şekilde uygulamaya geçirilmesi gerektiğini belirtti.

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Son güncelleme: 08:18 08.07.2020
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