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Dolar ne kadar oldu? (13.04.2020)

Küresel piyasaların büyük bir kısmının Paskalya Tatili'nde olduğu bugün iç piyasalar corona virüsüne karşı alınan önlem paketinin etkilerini izleyecek. IMF'nin 'Türkiye ile görüşüyoruz' açıklamasının ardından IMF seçeneğinin resmi ağızlar tarafından reddedilmesi ve bunun üzerine henüz dolar bulmak için Amerikan Merkez Bankası (Fed) ile anlaşılmamış olması 'Kur yükselirken Türkiye nereden uygun koşullarda dolar bulacak' sorusunu akıllara getiriyor. BDDK dün gece kurdaki artışı frenlemek için bir önlem daha aldı...

Sozcu.com.tr
08:01 -
Haberler Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? (13.04.2020)

Global piyasalarda cuma günü başlayan tatilin devam ettiği haftanın ilk gününde Türkiye’de piyasalar corona virüsü önlem paketlerinin piyasaya etkilerini izliyor. Dolar/TL süreç içerisinde kendini 6.70’in üzerine taşırken şubat ayı cari işlemler dengesi bugün açıklanacak.

 

Piyasaların önemli bir gündemi Türkiye’nin kur yükselirken döviz ihtiyacını nasıl karşılayacağı yönünde. IMF’nin corona virüsü yardım paketine başvurmayan hükümet ABD Merkez Bankası Fed’in takas hattına katılmak, ve döviz ihtiyacını buradan karşılamak istiyor fakat Fed henüz Türkiye’yi uygun koşullarda dolar alabileceği takas hattına dahil etmedi.

IMF: YAPICI GÖRÜŞMELER VAR/TÜRKİYE: KONU MASADA DEĞİL

Fed ile görüşmeler resmi ağızlar tarafından da doğrulanırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hafta sonu katıldığı bir televizyon programında IMF ile görüşmenin masada olmadığını söyledi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise geçen hafta yaptığı açıklamada ‘Türkiye dahil ortakları ile yapıcı bir görüşme içinde olduklarını’ ifade etmişti.

Moody’s Türkiye için B1/Negatif olan kredi notununa, ba1 olan ekonomik esneklik notuna ilişkin görüşlerinin büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomi ile artan dış kırılganlığı ve politika etkiliğinde, kurumsal güçte süren erozyon arasında dengeyi yansıttığını bildirdi.

KUR OYNAKLIĞININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN HAMLE

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri işlemler için özkaynakların yüzde 10'u nispetinde belirlenmiş olan sınırlamanın, yüzde 1 olarak yeniden belirlenmesine karar verdi. Uzmanlar, amacın yabancıların TL borçlanarak döviz alma imkanını kısıtlayarak kur oynaklığının önüne geçmek olduğunu belirtiyor.

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Son güncelleme: 08:18 13.04.2020
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