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Dolar ne kadar oldu? (21.05.2020)

Türkiye Katar ile döviz takası (swap) hacmini 10 milyar dolar artırırken Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri yeni anlaşmaların açıklanabileceğini vurguluyor. Dolar/TL bu gelişmeler ve işlem sınırlamalarıyla tarihi rekor seviyesinden dönerek 6,80'in altına geriledi. Piyasa saat 14:00'da açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı.

Sozcu.com.tr
08:16 -
Haberler Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? (21.05.2020)

Türkiye Katar ile swap anlaşmasının tutarını bu sabah 5 milyar dolar karşılığından 15 milyar dolara yükseltirken diğer ülkelerle de swap görüşmeleri sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak” sözleriyle süreci özetliyor.

Bankacılar swap anlaşmasının TCMB’nin döviz cinsi rezervlerine katkıda bulunacağını ancak riyalin dolara karşı çevrilebilir bir para birimi olmaması nedeniyle doğrudan dolar likiditesi anlamına gelmediğini belirtiyorlar.

Reuters’a bilgi veren bir yetkili, “Swap görüşmeleri devam ediyor ve bazı görüşmeler özellikle son derece pozitif durumda. Onlarda da yakın zamanda olumlu sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Devam eden ya da beklemede olan görüşmeler de var. Onların bir kısmına ilişkin yakın zamanda bazı girişimler de olacak. Yeni swaplarla ekonomiye destek olacak, yeni kapılar açacak sonuçlar alınabileceğini düşünüyorum” dedi.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz toplantısı öncesi Dolar/TL 6,80 seviyesinin altında.

Foreks’in 19 ekonomist ile yaptığı anket sonuçlarına göre, ekonomistler TCMB’nin 50 baz puan faiz indirimine gideceğini düşünüyor. 19 ekonomistin 17’si indirim beklerken, 2’si değişiklik olmayacağı yönünde görüş belirtti. TCMB kararı saat 14:00’te açıklanacak.

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Son güncelleme: 08:28 21.05.2020
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