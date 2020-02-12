Dolar ne kadar oldu? İşte kurda son durum…

Dün 6,05 ile son sekiz ayın zirvesine çıkan dolar/TL, bu sabah 08.18 itibarıyla 6,02 seviyelerinde hareket ediyor. Avro/TL kuru ise 6,56-6,58 aralığında yer alıyor.

Bloomberg, kamu bankalarının yüksek miktarda dolar satarak kurun yükselişini durdurmaya çalıştığını yazarken, İdlib’de artam gerilim piyasaların takip edeceği temel başlık olmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün İdlib’de atılacak adımlarla ilgili açıklamaları da piyasaların yakından takip edeceği konular arasında.

Asya borsaları ve ABD borsası vadeli işlemleri, Çin’de corona virüsü salgınında en kötü dönemin geride kaldığı umutlarıyla hafif yükselse de salgınla ilgili devam eden belirsizlikler yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.31 yükseldi. Çin lokomotif hisseleri yüzde 0,12 düştü ancak diğer borsalar bu düşüşten etkilenmedi. (SOZCU.COM.TR, REUTERS)