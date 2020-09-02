Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum… (02.09.2020)

TCMB yaklaşık 1 aydır piyasaya verdiği faizi, geleneksel yöntemli repo ihaleleri ile gerçekleştirdiği sıkılaştırma adımlarıyla yükseltirken, ortalama fonlama maliyeti dün ilk kez yükselmek yerine sabit kaldı.

Sıkılaştırma adımlarıyla 4 Ağustos’tan bu yana aralıksız artış kaydeden fonlama maliyeti 16 Temmuz’da politika faizinin 90 baz puan altında yani %7.34’de bulunuyordu.

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla bir önceki güne göre 1 aydan beri ilk kez sabit kalarak %10.15 oldu. Bu verilere göre TCMB 300 baz puana yakın sıkılaştırma yapmış oldu.

TCMB’nin son birkaç günde gerçekleştirdiği geleneksel repo ihalelerinde faizlerin önce %11’in altına ardından da %10’a doğru gerilemesi piyasalarda sıkılaştırmanın bu seviyelerde son bulup bulmayacağı sorusunu gündeme getirdi. TCMB dün geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama %10.11 basit faizle 10 milyar TL verdi.

Geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler %11.3’ten kademeli gerilediği için TCMB’nin likidite adımları piyasada yakından takip ediliyor. Bir bankanın ALM masası yetkilisi, “TCMB’nin adımlarına baktığımızda geçmişte çok şikayetler alınan GLP fonlamasının bu kez ana fonlama kanalı olmadığını görüyoruz. Bunun yerine geleneksel repo ihaleleri kullanılıyor. Geleneksel ihalelerin faizi tabii ki TCMB sıkılaştırma adımlarına bağlı ancak teklifler piyasa tarafından verildiği için sıkılaştırmalarının yanında piyasanın sıkılaştırmanın gideceği üst banda ilişkin beklentisi de önemli” dedi ve ekledi:

'Şu aşamada gecelik (%9.75) piyasadan yapılan fonlamada yeni bir karar ile azaltma yapılmadığı sürece piyasada ortalama fonlamanın %10-10.5 seviyesinde kalacağı beklentisi var. Bu son 3-4 günde geleneksel ihale faizlerine de düşüş olarak yansıdı. TCMB'nin sıkılaştırma adımlarını %11 seviyesine taşımayı isteyip istemeyeceği alacağı kararlarla belli olacak. Piyasa, %9.75 seviyesindeki fonlamanın mevcut şekilde devamı halinde sıkılaştırmanın burada kalacağını öngörüyor.'

ULUSLARARASI PİYASALAR

Asya borsaları ABD imalat sektörünün büyüme kaydettiğini gösteren veriler ve ABD teknoloji hisselerindeki yükselişin ardından hafif yükselirken, yatırımcılar ABD’nin ekonomiyi destekleyici yeni para ve maliye politikası adımlarını bekliyorlar.

S&P 500 ve Nasdaq endeksleri %0.75 ve %1.39 kazanımlarla rekor seviyede kapanırken teknoloji hisseleri kazanımlara öncülük etti.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi olan Apple, şirketin tedarikçilerinden bu yılın sonlarında en az 75 milyon 5G iPhone yapmalarını talep ettiği haberinin ardından %4’e yakın yükselerek değerini neredeyse 2.3 trilyon dolara çıkardı.

DOLARDAKİ DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Küresel piyasalarda risk iştahı corona virüsü endişelerine karşın canlı kalmaya devam ediyor. Dolardaki değer kaybı da belirginleşerek sürüyor. Dolar ABD’de imalat sektörünün güçlü büyüdüğünü gösteren verilerin desteğiyle iki yılın dip seviyesinden toparlanırken euro, kâr realizasyonları nedeniyle 2018’den bu yana en yüksek seviyesinden geriledi.

Dolar endeksi Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra %0.12 artışla 92.346 seviyesine yükseldi. Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 550 baz puanın altındaki seyrini sürdürdü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde dün son işlem %13.62 oldu. Piyasalar tarafından Hazine’den uzun süredir talep edilen 10 yıllık ihraçlara ise yeniden başlanacağı açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 aylık borçlanma stratejisine göre 17 Kasım’da, 6 Kasım 2030 vadeli 10 yıllık gösterge tahvilin ilk ihracını gerçekleştirecek. (REUTERS)