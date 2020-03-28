Domates 1 liranın altına düştü, üretici tepkili

Türkiye’nin önemli örtü altı sebze üretim merkezlerinden Antalya’da domates üreticileri domates fiyatlarının 1 liranın altına düşmesine tepki gösterdi. Domates fiyatlarının maliyetini dahi karşılamadığından yakınan üreticiler, “Maliyeti 2 liradan fazla olan domatesi 1 liraya satamıyoruz. Bu fiyatla biz üretimi nasıl sürdüreceğiz? Ürünümüzü değerinde satmamız için destek bekliyoruz” dedi.

“FİYATLAR DİBE VURMUŞ DURUMDA”

Antalya'da üretilen domatesin yüzde 80'inin ihracata gittiğini belirten Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, virüs nedeniyle kapıların kapandığını, ihracatın bitme noktasına geldiğini söyledi.

İhracata gönderilemeyen domatesin iç pazara kaldığını dile getiren Çelik şöyle konuştu,

“Şu anda iç pazar mal fazlalığından fiyatlar dibe vurmuş durumda. Domates fiyatlarının üzerine 1 lira konuyor ama bu fiyatın altında gelişi güzel satılıyor. Bugün domatesin maliyeti 2 liranın üzerindedir. Üreticinin zarar etmemesi için en kötü ihtimal 2 liranın üzerinde satılması lazım. Fakat durumlar böyle olunca olan çiftçiye oluyor. Şu anda elektrik parasını ödeyemeyecek durumda olan çiftçiler var. Şimdiye kadar birçok iş koluna kredi verileceği söyleniyor, fakat çiftçinin adını ağzına alan yok. Çiftçiye de elektrik, su parası yardımı yapılmalı, kredi ve banka borçların faizsiz ertelenmelidir.”

“MALİYETİNİ KARŞILAMIYOR”

Şu anda ürünün en az çıktığı zaman olduğunu dile getiren Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, “Ürünün en az çıktığı durumda kimi yerde 50, kimi yerde 60 kuruşa domates satılıyor. 10-15 kilo gelen bir kasa 1 liraya salçaya dökülüyor. Salça olmazsa çöpe gidiyor. Üretici çok ciddi alamda sıkıntı yaşıyor. Bugün bir yevmiyeciyi seraya toplamaya soksan, günlüğünü kurtarmaz duruma geldi. Burada bizim devletimizden beklentimiz, nakliye ve pazar konusunda bize yardım etmesini. Bütün kesimlere yardım geldi, ama tarım sektörü olarak bize gelmedi. Domatesin üreticiye maliyeti 2 liranın üzerinde. Tarım biterse insanlar virüsten değil açlıktan ölür” ifadelerini kullandı.

“SATIŞ FİYATLARINI 20 YIL ÖNCESİNİN FİYATLARI”

Domatesin maliyetinin 2 liranın üzerinde olduğunu belirten üretici Kadir Taş (55), çiftçinin zararına mal satmak zorunda kaldığını söyledi.

Üreticinin satış fiyatlarının 20 yıl öncesinin fiyatlarıyla aynı olduğunu ifade eden Taş, “Hükümetimizden isteğimiz mazot, gübre, Bağ-Kur fiyatlarını 20 yıl öncesine indirmesi. Çünkü çiftçinin sattığı domates fiyatları 20 yıl öncesinin fiyatlarıdır. Şu an domatesin üretimi 2 liranın üzerindedir. Fakat biz 1 liraya dahi satamıyoruz. Sürekli zarar ediyoruz. Artık bir yere gelecek çiftçi üretimden çekilmek zorunda kalacaktır. Açıklanan paketlerin hiç birinde çiftçiye destek sözü geçmiyor. Hükümet üreticinin sesini duysun” dedi.