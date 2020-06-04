Dubai plajlarında virüs cezası: 817 dolar

Dubai, corona virüsü salgınının önüne geçmek için koyulan kuralları sıkı bir şekilde uygulamaya kararlı. CNBC'de yer alan habere göre, turizmin gözde şehirlerinden olan Dubai'de polis, plajlarda kurallara aykırı davrananlara ceza yağdırdı.

DRONELARLA KONTROL EDİLİYOR

Plajda bile maske takılması isteniyor. Polis departmanından yapılan açıklamada sahilde maskesiz güneşlenen ve 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uymayan 100’den fazla kişiye 3 bin dirhem, yani 817 dolar para cezası kesildi.

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Dubai Polisi Plaj Güvenliği Departmanı'ndan Teğmen Ahmad Al Marzouqi yaptığı açıklamada, “İnsanlar, plajların yeniden açılması sonrası kurallara uymadı. İlk üç günde 100’den fazla para cezası kesmek zorunda kaldık. Biz bunu yapınca, herkes kuralları yerine getirmeye başladı” diye konuştu. Polis plajlarda devriye atmanın yanı sıra uçurulan dronelarla da kontrolleri sürdürüyor.

‘İNSANLAR VİRÜSÜ UNUTMUŞ GİBİ'

Dubai, corona virüsü salgını sırasında en katı karantina tedbirlerinin uygulandığı yerlerden biri oldu. İnsanlar üç haftalık süreçte polisten izin almadan evlerinden çıkamadı. Şehrin ünlü plajları 30 Mayıs'a kadar kapalı kaldı.

Restoranlar, spor salonları, sinemalar, alışveriş merkezleri ve eğlence mekanları da yeniden açıldı ancak belli kapasitede müşteriye izin var.

Halk, yasağın kalkmasının ardından plajlara akın etti. Sahiller corona virüsü uyarılarıyla dolu olsa da ciddi kalabalıklar oluştu. Bir taksi şoförü, “Sanki corona virüsü salgını yokmuş gibi. İnsanlar neler yaşandığını unutmuş” yorumunda bulundu.

Dubai'nin bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde 36 bin 300 corona virüsü vakası tespit edildi, 270 kişi hayatını kaybetti, 19 bin kişi ise iyileşti.