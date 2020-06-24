Dünyanın en zengin 10 kişisi arasına giren ilk Asyalı, Mukesh Ambani kim?

İlk kez bir Asyalı, dünyanın en zengin ilk 10 kişisi arasına girdi. Bloomberg milyarderler endeksine göre, Hint milyarder Mukesh Ambani, corona virüsü salgınına rağmen yıl başından bu yana servetini 5 milyar dolar artırarak 63,6 milyar dolara yükseltti ve listede 9. sıraya yerleşti.

Hindistan’da enerji, petrokimya, telekomünikasyon, tekstil, maden ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren dev bir holding olan Reliance Industries’in sahibi ve CEO’su olan Ambani, ünlü yazılım firması Oracle’ın sahibi ABD’li Larry Ellison ile L’Oreal’in patronu Fransız Francoise Bettencourt Meyers’i geride bıraktı.

Ambani, Reliance Industries şirketini bir enerji şirketinden devasa bir holdinge dönüştürmüştü.

FACEBOOK İLE ORTAK OLDU

Ambani, holdingin dijital kolu olan Jio Platforms’a son üç ayda 16,5 milyar dolarlık yatırım alarak listede üst sıralara çıktı.

Dünyanın en hızlı büyüyen e-ticaret pazarına sahip olan Hindistan’da Jio’ya aralarında Facebook ve Suudi Arabistan Varlık Fonu’nun da da dahil olduğu birçok büyük kuruluş yatırım kararı almıştı. Piyasa değeri 68 milyar dolar ulaşan Jio’nun e-ticarette Hindistan’daki pazar payının 2025’te yüzde 48’e çıkması bekleniyor.

Jio’ya Facebook da 5,8 milyar dolarlık yatırım yapmıştı.

Reliance Industries şirketi, aldığı yatırımlar ve hisse satışıyla birlikte borçsuzluk hedefine ulaştı. Şirketin borcu Mart sonunda 21 milyar dolar seviyesindeydi.

Şirketin hisseleri, corona virüsü salgını nedeniyle Mart’ta dibe vurduktan sonra ikiye katlanırken, yıl başından bu yana artış yüzde 17,2 oldu.

Salgının Hindistan ekonomisindeki olumsuz etkisine rağmen, Ambani ve şirketinin yükselişi dikkat çekiyor.

DÜNYANIN EN PAHALI EVİNDE YAŞIYOR

1957 doğumlu iş insanı babasının işleri dolayısıyla bulunduğu Yemen'de doğdu. Ambani'nin şirketi Reliance 1966 yılında aile şirketi olarak kuruldu. Firma ilk olarak tekstil ürünleri üretiyordu. Babasının 2002 yılında vefat etmesinin ardından Mukesh ve kardeşi Anil şirketin yönetimini devraldı.

Eğitimini Hindistan'da alan iş insanı 1980 yılında yüksek lisans için Stanford Üniversitesi'ne kayıt oldu fakat daha sonra iş hayatına geri dönmek için okulu bıraktı.

1981 yılında babasının şirketinin petro kimya operasyonlarını yöneten Ambani, uzun yıllardır Hindistan'ın en zengin insanı.

EŞİNE HEDİYE UÇAK

1985 yılında Nita Ambani ile evlenen Mukesh Ambani'nin iki çocuğu bulunuyor. Ambani 2007 yılında eşine hediye olarak aldığı 60 milyon dolarlık Airbus A319 model uçak ile gündeme gelmişti.

Mumbai Indians isimli bir kriket takımına da sahip olan Ambani dünyada bir spor takımına sahip olan en zengin kişi unvanını elinde bulunduruyor.

Vejeteryan beslenen Ambani Bollywood filmlerinin büyük bir hayranı. Filmleri hayattan kısa bir süreliğine de kaçmanın yolu olarak gördüğünü söylüyor.

Ambani, 1 milyar dolarlık inşaat ve tasarım maliyetiyle dünyanın en pahalı evi olan Antilla’da yaşıyor. Mumbai’deki 27 katlı ve 130 metre yükseliğindeki bu müstakil rezidansta, Ambani ailesi dışında 600 kişilik bir koruma ve hizmetçi ordusu da kalıyor.

Dünyada gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden olan Hindistan’ın en zengini olan Ambani, servetini göstermekten çekinmiyor. Ambani’nin onlarca lüks araçlık koleksiyonu da bu binadaki özel garajda bulunuyor.

Ambani, kızını 2018’de 100 milyon dolar maliyetli bir düğünle evlendirmiş, düğünde ünlü ABD’li şarkıcı Beyonce sahne almıştı.