EGD’den Sözcü’ye iki ödül birden

Türkiye'nin dört bir yanından 800'ü aşkın ekonomi gazetecisinin üye olduğu Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) düzenlediği 12’inci Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreni dün akşam İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.

Covid-19 salgını nedeniyle Zoom üzerinden de yayımlanan ödüller bu yıl İstanbul Ticaret Odası'nın katkıları ile Alternatif Bank, Garanti BBVA ve Yıldız Holding'in ana sponsorluğu, Turkcell'in İletişim ve Teknoloji sponsorluğunda gerçekleşti.

Ekonomi Gazetecileri Derneği 12’incisi düzenlenen başarı ödülleri töreninden SÖZCÜ iki ödülle döndü. Ekonomi köşe yazarı Serpil Yılmaz , ‘Yılın Köşe yazarı’ ödülünü aldı.

Sözcü Gazetesi Ekonomi Muhabiri Sayime Başçı ise 28 Ocak 2020’de yayınlanan ‘Kaçak rakının vergi kaybı 1.5 milyar dolar’ haberi ile Namık Ahıska anısına ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.