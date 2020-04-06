Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

12 milyon emeklinin 1000’er TL’lik Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacak. İşte ikramiyelerin yatacağı tarihler…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

4b Bağ-Kur ve Emekli Sandığı: 11 Nisan

4a SGK: Tahsis numarasının son rakamına göre ödemeler gerçekleştirilecek. Buna göre; tahsis numarasının son rakamı 17, 18, 19 olanlar yarın, tahsis numarasının son rakamı 20, 21, 22 olanlara 8 Nisan (çarşamba), tahsis numarasının son rakamı 23,24 olanlara 9 Nisan (perşembe), tahsis numarasının son rakamı 25 olanlara 10 Nisan’da emekli bayram ikramiyeleri yatırılacak.

SÖZCÜ’ye konuşan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Sinan Adıyaman, “Riski yaymamak için ya ikramiyelerin ödenmesi ertelenmeli ya da ikramiyeler evlerde ödenmeli. Aksi halde bankalarda ve bankamatiklerde emekli kuyruklarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu konuda insiyatif bankalara bırakılmayacak kadar ciddidir” dedi.

BANKALARIN İNİSİYATİFİNDE

Bankalar, eğer kendi emekli müşterilerine mesaj atıp şubelere ve ATM'lere gelmeden ikramiyelerini evlerinde ödeyebileceklerini açıklarsa birçok emeklinin evinden çıkmasına gerek kalmayacak.

Ancak bankaların büyük bölümünün evlere para gönderebilecek bir ağa sahip olmadığı bu nedenle milyonlarca emeklinin sokaklara dökülebileceği ifade ediliyor.