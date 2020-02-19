Erling Haaland’ın piyasa değeri yüzde 1100 arttı

‘Futbol dünyasının yıldızları’ dediğimizde ilk akla gelenler Ronaldo, Messi, Neymar ya da Kylian Mbappé gibi süperstarlar olabilir. Ancak dünya futbolunun son dönemde en çok konuşulan ismi 19 yaşındaki bir Norveçli; Erling Haaland…

3 Haziran 2019’da 5 milyon euro olan Erling Haaland’ın piyasa değeri tarihler 11 Şubat 2020’yi gösterdiğinde 60 milyon euroya çıktı. Yani değeri yüzde 1100 arttı.

Aynı dönemde dolar kuru 5.85’ten 5.98’e yükseldi. Çeyrek altın ise 405 liradan 496 liraya yükseldi. Dolar kurundaki yükseliş yüzde 2.2, çeyrek altındaki yükseliş ise yüzde 22 oldu.

2018-2019 sezonunda Norveç’in Molde takımından Avusturya’nın Salzburg takımına transfer olduğunda herkesin adını duyduğu bir isim değildi. Ancak burada yaptıkları onu bir anda dünya futbolunun en çok konuşulan ismi haline getirdi. Salzburg forması ile çıktığı 22 maçta 28 gol atan Norveçli, adeta futbol dünyasına yeni bir yıldızın doğduğunu ilan etti.

20 MİLYON EURO’YA DORTMUND’DA

Salzburg’da gösterdiği performans onu dünyanın en iyi liglerinden birine, Almanya’ya götürdü. Erling Haaland 2019 yılının sonunda 20 milyon euro bonservis bedeliyle, dünya futboluna Reus, Götze, Lewandovski, Hummels gibi yıldızlar kazandıran Borussia Dortmund’un yolunu tuttu.

Adını duyurduğu ligden çok daha üst düzey bir lige gelen ve herkesin ne yapacağını merak ettiği Haaland, Dortmund kariyerinin başında sergilediği performansla bazı futbol otoritelerini şaşırtsa da bazılarını hiç şaşırtmadı.

Dortmund forması ile çıktığı ilk maçta 3 gol atan Haaland, ligde toplamda 5 maçta 8 gol atarken dün de Dortmund formasıyla çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında, son 7 sezonda Fransa Ligi’ni 6 defa kazanan Paris Saint-Germain ağlarına 2 gol bıraktı.

2017’DE 200 BİN EURO 2020’DE 60 MİLYON EURO

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda 9 gol ile bir maçta en fazla gol atan oyuncu olan, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk üç maçında altı gol ve Bundesliga tarihinde ilk iki maçında beş gol atan ilk oyuncu olan Haaland’ın piyasa değeri 2017 yılının sonunda 200 bin euro, 2019 yılının Haziran ayında 5 milyon euro ve bugün ise 60 milyon euroya yükselmiş durumda.

GALATASARAY’IN ELİNDEN KAÇTI



Genç yıldızın yolu ülkemizden de geçebilirdi. Ancak Türk futbolunun kanayan yarası ekonomik şartlar bu transferin gerçekleşmesine izin vermedi. Haaland, Molde’de oynadığı dönemde transfer girişiminde bulunan Galatasaray taksitle ödenecek toplam 3 milyon euroya bu transferi bitirmek istedi. Ancak Molde parayı peşin isteyince bu transfer gerçekleşmedi.