Et ve Süt Kurumu İstanbul’daki ilk mağazasını açtı

İstanbul Et İşletme Müdürlüğü bünyesinde İstanbul’da hizmet verecek olan Et ve Süt Kurumu ilk satış mağazasını Beylikdüzü’nde açtı.

TESİSE 24 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILDI

Konuya ilişkin açıklama yapan, İstanbul Et İşletme Müdürü Nevzat Serdar, et işletme tesisinin geçtiğimiz aylarda yeni yerine taşındığını söyleyerek, “Toplam depolama kapasitesi bin 300 ton olan İstanbul Et İşletmesi’nde soğuk hava depoları ve parçalama ve paketleme üniteleri ile çeşitli et işleme makineleri bulunuyor. 6 bin 300 metrekare alanda kurulan ve yaklaşık 24 milyon lira tutarında olan tesis, İstanbul ve tüm Trakya bölgesinde bulunan kamu kurumları, kuruluşlar ve diğer satış noktalarına Et ve Süt Kurumu ürünlerini ulaştırıyor.” dedi.

80 ÇEŞİT ÜRÜN VAR

Tüketicilere, kırmızı et, tavuk ve şarküteri ürünlerini Et ve Balık Kurumu markası ile ulaştıracaklarını belirten Serdar, “Her et işletmemizin olduğu ilde mağazamız vardı, bu geleneğimizi de İstanbul’da sürdürmek istedik, ayrıca mağaza açılmasına yönelik bölgede yoğun talep görüyorduk. Ürün yelpazemiz çok geniş, 70-80 çeşit ürünümüz var.” açıklamasında bulundu. (DHA)