Evden çalışma genç işsize umut olabilir

İngiltere, Hollanda veya İsviçre'de çalışanların yüzde 40'ının evden çalışması mümkünken, bu rakam Slovakya ve Romanya'da yüzde 30'un altında kalıyor. Türkiye ise yüzde 21 ile evden çalışma potansiyeli en düşük ülke konumunda.

MALİYETİ DÜŞÜRECEK

OECD Bölgesel Analiz ve İstatistik Bölüm Yöneticisi Paolo Veneri ve OECD Ekonomisti Cem Özgüzel “karantina döneminde uzaktan çalışma yeterliliklerinin bölgelere göre maliyet etkisi”ni araştıran bir rapor yayınladı.

Özgüzel, şirketlerin bulundukları bölgeden çalışan bulmak zorunda olmayacaklarını ve farklı şehirlerde yaşayanlardan oluşan bir ekip kurabileceklerini belirterek, bu sayede şirketlerin kira ve çalışan maliyetlerini düşürmek için istihdamı büyük şehirlerden diğer bölgelere kaydırmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Gençlerin evden çalışmaya müsait işlerde iş piyasasının geneline göre daha yüksek oranda çalıştığını aktaran Özgüzel, “Genç nesillerin eğitimli olmaları onların evden çalışma potansiyelini artıracaktır. Bu ise yaşadıkları bölgeden ya da ülkeden ayrılmak istemeyen gençlerin uzaktan çalışarak iş sahibi olmasını mümkün kılacaktır” diye konuştu.

DOĞUDA POTANSİYEL AZALIYOR

OECD Ekonomisti Cem Özgüzel'in verdiği bilgiye göre, aynı ülkenin farklı bölgeleri arasında evden çalışma potansiyeli farklılaşabiliyor. Paris ve Londra'da çalışanların %50'den fazlası evden çalışabiliyorken, Türkiye'de İstanbul %30, Ankara %29 ve İzmir %26 ile potansiyeli en yüksek şehirler. Güneydoğu Anadolu ise oranın en düşük olduğu bölge. Van ve Ağrı'da çalışanların sadece %14-16'sının evden çalışması mümkün.