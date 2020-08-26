Fenerbahçe hisselerinde olağanüstü hareket

Geçen yıl şampiyonluğu başka bir İstanbul ekibi Başakşehir’e kaptıran üç büyükler bu yıl lige iddialı hazırlanmak istiyor. Birkaç sezon önce olaylı şekilde Beşiktaş’a giden Gökhan Gönül ve Caner Erkin’i kadrosuna katan sarı lacivertli ekip daha sonra Trabzonspor’dan gelen Jose Sosa ile birlikte şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alıyor.

Fener’in transfer atakları ve harcama limitleri noktasında Türkiye Bankalar Birliği ile içinde bulunduğu diyalog süreci piyasa değerine de yansımış gibi gözüküyor.

17 Ağustos Pazartesi günü 14,70 TL’den işlem gören Fenerbahçe hisseleri bugün 21,82 TL’ye kadar çıktı. Başka bir deyiş ile Fener’in hisseleri son 10 günde yaklaşık yüzde 50 değer kazandı!

17 Ağustos’tan bu yana Beşiktaş’ın hisseleri 2,70 TL’den, 2,90 TL’ye çıkarken Galatasaray’ın hisseleri ise 2,52 TL’den 2,92 TL’ye yükseldi.



BANKALAR BİRLİĞİ İLE GÖRÜŞÜYOR

Fenerbahçe harcama limitinin artırılması için Türkiye Bankalar Birliği ile masada. Kulüp 5 yıllık yapılandırma ilk iki sene ana para ödemesiz sonra ana para ve faiz ödemeli modele karşı çıkıyordu.

FENERBAHÇE: KABUL EDİLEMEZ SAÇMALIK

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni sezon için açıkladığı transfer harcama limitleriyle ilgili açıklama yapmış, “Kulübümüz ve camiamız, içerisinde bulunduğumuz transfer döneminde bu kabul edilemez saçmalığa karşı her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar verecektir” ifadelerini kullanmıştı.

ERKAN: HARCAMA LİMİTİ 350 MİLYON TL’YE ÇIKABİLİR

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada Fenerbahçe’deki hisse hareketlerine ilişkin, “Futbol takımının durumu ve banka yapılandırması konusu şu anda hisse senedinin hareketleri açısından en önemli iki detay olarak görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, “Harcama limiti için kulüplerin TFF'ye sunduğu teklifin içerisinde en çok destek gören, Fenerbahçe'nin önerisi… Bunda da harcama limitinde aşma payının %15'ten %40'a çıkması ve oyuncu satışından elde edilen gelirin de %100 oranında limite yansıması isteniyor. Ancak kulübün harcama kabiliyeti açısından en önemli konu, banka borç yapılandırması. Bunun çözümü çok pozitif etkide bulunabilir” ifadesini kullandı.

‘350 MİLYON TL’YE ÇIKACAK’

Fenerbahçe’nin 31 Mayıs 2020 itibarıyla 2 milyar TL borcu olduğunu ve bu borcun 1,3 milyar TL’sinin kısa vadeli olduğunu asımsatan ekonomist, “”Fenerbahçe'nin harcama limiti 2020/21 sezonu için 177 milyon TRY (yaklaşık 21 milyon EUR) olarak belirlendi, eğer banka yapılandırma anlaşması sorunu çözülürse bu limit 350 milyon Türk Lirası’na civarlarına ulaşabilir. Kulüp, henüz Bankalar Birliği'yle anlaşmış ve bu anlaşmaya imza atmış değil” ifadelerini kullandı.

‘TOPLAM MAAŞ YÜKÜ DE ÖNEMLİ’

Fenerbahçe’nin bu yıl çok düşük miktarda bonservis ödemesi yaptığını belirten Erkan, “Fenerbahçe, bu sezon Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak, Jose Sosa, Mame Thiam, Sinan Gümüş gibi transferleri için sözleşme fesih bedeli ödemezken, yeni transferi Mauricio Lemos için Transfermarkt verilerine göre kulübü Las Palmas'a 1,5 milyon EUR ödemiş görünüyor. Kulüplerin harcama limitlerinin içinde, transfer harcamaları kadar topla maaş yükünün de önemli bir yeri bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.