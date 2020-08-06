Financial Times: Türk Lirası’nın para piyasalarında işlememesi yabancı yatırımcıları sarstı

Türk Lirası'nın yaşadığı değer kaybı sık sık dünya gündemine de gelmeye devam ediyor. Financial Times gazetesinde dün akşam yayınlanan bir analizde, ‘Kur üzerindeki baskının devletin müdahalesine rağmen arttığı' yorumuna yer verildi.

‘Türk Lirası’nın para piyasalarında işlememesi yabancı yatırımcıları sarstı’ başlıklı analizde Türk yetkililerin müdahaleler ile haziran ve temmuz aylarında doları 6,85 seviyesinde tuttukları belirtilirken dolar/TL'nin 7,05'i aşması ile birlikte Türk Lirası'nın dolar karşısında 12 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini gördüğüne vurgu yapıldı.

Londra'daki swap faizlerinin astronomik seviyelerine çıkmasını da değerlendiren Financial Times analistlerin ve yatırımcıların Türkiye'nin para piyasalarının işlevsizleştiğine yönelik yorumlar yaptığını ifade etti.

ULUSLARARASI PİYASADA TL BULUNAMADI

Gazeteye konuşan Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan, “Türk Lirası'nın uluslararası piyasada bulunamamasıyla birlikte hafta başındaki olağanüstü durum yaşandı” ifadelerini kullandı. Erkan TL bulmak isteyen yabancıların Borsa İstanbul'da yüklü miktarda satış yaptıklarını böylece endeksin aşağı yönlü hareket etmek durumunda kaldığını söyledi.

Rabobank statejisti Piotr Matys ise “Türk Lirası dolar karşısında hızlı bir düşüşün eğişinde olabilir” açıklamasında bulundu. Gazete aynı zamanda Türkiye'nin dövizi kontrol etmek için yaptığı müdahalelerin döviz rezervlerini aşındırdığını ve ilerisi için endişe verici olduğunu belirtti.

Goldman Sachs'tan Murat Ünür de Merkez Bankası'nın kredibilitesinin azaldığına işaret etti.

FAİZ ARTIRIMI OLUR MU?

Analizin devamında şu ifadeler kullanıldı: Lirayı desteklemenin en basit yolu Merkez Bankası'nın faizleri artırması. Bu görev şu an corona virüsü dolasıyla ülkenin turizm sektörünün de darbe aldığından dolayı karışık. Virüs ortaya çıkmadan önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek faizleri reddedişini yansıtarak Merkez Bankası faizleri indiriyordu.

Merkez Bankası son bir senede politika faizini yüzde 15,75 indirdi. Yıl başından bu yana ise Türk Lirası dolar karşısında yüzde 18 değer kaybetti. Columbia Threadneedle stratejisti Ed Al-Huassiny böyle giderse Merkez Bankası'nın acil bir faiz artırımı yapabileceği uyarısında bulundu. Goldman Sachs'ten Ünür yükselen enflasyon karşısında faiz indiriminin gerekli olacağını belirtiyor.