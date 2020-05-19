Gençler arasında işsizlik yüzde 27’ye yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul'daki gençlere yönelik analiz yaptı. Analize göre, bin 259 genç okuma yazma bilmiyor. En fazla genç Esenyurt'ta yaşıyor. Gençlerin 178 bin 846'sı evli; 16-19 yaş aralığında evlenenlerin yüzde 91'i ise kadın. 15-19 arasında 4 bin 935 kadın doğum yaptı. 16-24 arasında boşananların yüzde 78'ini kadınlar oluşturdu.

Analizde ulaşılan diğer sonuçlar şöyle:

İstanbul'da 14-24 yaş arasındaki gençler içinde bin 259 kişi okuma yazma bilmiyor. Türkiye'de ise aynı yaş grubunda olup okuma yazma bilmeyen kişi sayısı 11 bin 733.

İstanbul'da orta öğretim (lise) net okullaşma oranı yüzde 88,8 oldu. İlkokulda net okullaşma oranı yüzde 93,1, ortaokulda yüzde 94,6 iken lisede bu oran, yüzde 88,8 olarak gözlendi.

15-24 YAŞ ARASI İŞGÜCÜNÜN YÜZDE 39’UNU KADINLAR OLUŞTURUYOR

İstanbul'da 15-24 yaş arasında olup işgücü olarak kaydedilen kişi sayısı, 1 milyon 200 bin oldu. Bu yaş grubundaki erkeklerin yüzde 62'si işgücüne dâhil iken, kadınların yüzde 39'u işgücünde kaydedildi.

15-24 yaş arasında olup istihdam edilen kişi sayısı 882 bin.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 27

İstanbul'da 15-24 yaş arasında olup işgücüne dâhil olan gençlerin 291 bini işsiz iken, genç işsizlik oranı yüzde 24,8 oldu. İş bulma ümidi olmayan ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar da dâhil edildiğinde İstanbul'da geniş tanımlı genç işsizlik oranı yüzde 27'ye yükseldi.

İstanbul'da 15-24 yaşında işgücüne dâhil olmayanların yüzde 74'ü eğitimde iken yüzde 12'si ev işleriyle meşgul olarak kaydedildi. Ev işleriyle meşgul olduğu için 15-24 yaş arasında olup istihdamda ya da eğitimde bulunamayan kadın sayısı 130 bin oldu.

İstanbul'da ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısı 579 bin olarak kaydedildi. 15-24 yaş arasındaki nüfusun yüzde 38,2'si istihdam edilirken, yüzde 35,2'si eğitim öğretime devam etmekte, yüzde 25'i ise ne eğitimde ne de istihdamda yer aldı.