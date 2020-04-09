Gram altın fiyatları yükselişe geçti! 9 Nisan altın fiyatları ne kadar yükseldi?

Corona virüsü nedeniyle ekonomik faktörüler sürekli değişkenlik gösterirken, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında da ‘2020 altın fiyatları' geliyor… Milyonlarca vatandaşın merak ettiği ve internette ‘altın fiyatları canlı', ‘gram altın fiyatları' ve ‘altın fiyatları bugün' olarak arama yapıyor. Peki 9 Nisan 2020'de gram altın fiyatı kaç para oldu? Altın fiyatlarıyla ilgili bütün bilgiler haberimizde…

9 NİSAN 20202 PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN FİYATI

521 Lira

YARIM ALTIN FİYATI

bin 148 Lira

GRAM ALTIN FİYATI

360 Lira

CUMHURİYET ATA LİRA

2 bin 298 Lira

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.