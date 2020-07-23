Güncel altın fiyatları son durum: Gram altın kaç para?

Altın fiyatları, global ve yerel anlamda yaşanan gelişmelere göre anlık olarak değişim gösterebiliyor. Son günlerde sürekli artan bir ivmede olan altın fiyatları, bugüne de yükseliş evresi ile başladı. İşte 23 Temmuz güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 23 TEMMUZ

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 411,24

Satış: 411,43

ÇEYREK ALTIN FİYAT

Alış: 669,50

Satış: 676,40

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.334,80

Satış: 1.351,20

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.269,60

Satış: 2.691,90

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ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1– Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2– Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri, arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4– Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7– Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,