Halkbank ve Vakıfbank’ın kârları azaldı

Kamu bankalarının kârı 2019’da geriledi.

Halkbank’ın net kârı 2019’da yüzde 31,8 düşüşle 1,7 milyar lira olurken kredileri yüzde 19,4 artışla 309,2 milyar lira oldu.

Bankanın Cuma akşamı KAP’a açıkladığı bilançosuna göre komisyon ve ücret gelirleri yüzde 42,5 artışla 2,8 milyar lira, net faiz gelirleri ise yüzde 31,3 artışla 10,6 milyar lira oldu.

VakıfBank’ın net kârı 2019’da yüzde 32,5 düşüşle 2,8 milyar lira olurken, kredileri yüzde 25.7 artışla 292,1 milyar liraya çıktı.

Bankanın Cuma akşamı KAP’a açıkladığı bilançosuna göre net komisyon ve ücret gelirleri yüzde 73,5 artışla 4 milyar liraya, net faiz gelirleri yüzde 20,1 artışla 13 milyar liraya yükseldi. (REUTERS)