Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2020 zamlı MTV tutarları…

MTV için ödeme döneminin gelmesiyle MTV tutarları merak konusu oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi’ndeki artış ise yüzde 22 olarak belirlenmişti ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullandı ve artış yüzde 12 olarak belirlendi. İşte zamlı MTV tutarları ve MTV ödeme yolları…

MTV NASIL ÖDENİR?

– gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– MTV’yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün

2020 ZAMLI MTV TABLOSU

1 Ocak 2018 tarihinden önce trafiğe tescili yapılan araçların MTV oranları

İşte 1 Ocak 2018 tarihinden sonra trafiğe tescili yapılan araçların motorlu taşıtlar vergileri