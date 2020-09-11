Hazine’den vatandaşın yastık altı altınları için yeni plan

TL’deki değer kaybı, vatandaşları giderek daha fazla altına yönlendiriyor. Ancak altın alanların çoğu bunu finansal sistem yerine yastık altında tutmayı tercih ediyor. Bu durumu değiştirmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) yeni bir plan hazırladı.

İAR CEO’su Ayşen Esen’in verdiği bilgiye göre, Hazine İAR, bazı seçilmiş kuyumcuların vatandaştan altın toplamasına izin verecek ve toplanan altınlar kamu bankalarında mevduat ve katılım fonu olarak değerlendirilecek.

KUYUMCULAR ARACI OLACAK, FİZİKİ ALTIN ÇEKİLEBİLECEK

Esen’e göre, yeni düzenlemenin eskisine göre en önemli farkı, vatandaşın fiziki altını çekebilmesi olacak. Mevcut sistemde bankalarla mudiler arasında bir aracı yok ve vatandaşlar fiziki altın yerine onun TL eş değerini çekebiliyor.

Bloomberg’den Ercan Ersoy ile Çağan Koç’un haberine göre, Esen, son 10 yılda yastık altındaki altınları finansal sisteme kazandırma çalışmalarının başarısız olduğunu, sadece yaklaşık 100 ton altının bankalardaki altın hesaplarına aktarıldığını ancak yastık altında 5 bin ton altın (yaklaşık 330 milyar dolar) olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

81 İLDE 1000 KUYUMCU ARACI OLACAK

Türkiye, dünyada altın talebinin en yüksek olduğu ülkelerden biri. Vatandaşların altını enflasyona karşı bir koruma olarak görmesi ve geleneksel olarak düğünler ile çeşitli törenlerde altının hediye olarak verilmesi bunun nedeni.

Türkiye’nin en büyük altın rafinerisi olan İstanbul Altın Rafinerisi, yaklaşık beş yıldır bir altın değerleme sistemi üzerinde çalışıyor ve bunun için bir yazılım geliştirildi. Bu yazılım ve sistem sayesinde kuyumcular altının değerini daha kolay tespit edecek.

Sistemle ilgili testler temmuzda başladı. Türkiye genelinde 20 ilde 70 kuyumcu belirlendi. Nihai amaç 81 ilde 1000 kuyumcu belirlemek.

21 Ağustos itibarıyla bankalarda yurt içi yerleşiklerin yaklaşık 468 ton altını bulunuyor. Yıl başında bu rakam yaklaşık 253 tondu.