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HSBC ve Goldman Türkiye için büyüme tahminlerini açıkladı

Corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye ekonomisinde 2020'de HSBC yüzde 3,2, Goldman Sachs yüzde 5 küçülme tahmininde bulundu. 2021'de ise HSBC yüzde 3,7, Goldman Sachs yüzde 6 büyüme öngörüyor.

Sozcu.com.tr
16:24 -
Haberler Ekonomi
HSBC ve Goldman Türkiye için büyüme tahminlerini açıkladı

Corona virüsü salgını küresel ekonomiye ağır darbe vururken, finans kuruluşları 2020 için ekonomik büyüme tahminlerini tüm ülkeler için aşağı yönlü güncelliyor.

HSBC, 2019’da yüzde 2,6 büyüyen küresel ekonominin, 2020’de yüzde 3,3 daralacağı, 2021’de yüzde 5,4 büyüyeceği tahmininde bulundu.

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Banka, 2019’da yüzde 0,9 büyüyen Türkiye ekonomisi için de 2020’de yüzde 3,2’lik küçülme, 2021’de yüzde 3,7’lik büyüme tahminini paylaştı.

HSBC, 2020’de ABD ekonomisinin yüzde 6,5 küçüleceğini, 2021’de yüzde 6 büyüyeceğini öngördü.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs da, 2020 Türkiye büyümesi için küçülme tahminini yüzde 0,2’den yüzde 5’e indirdi. Banka, Türkiye ekonomisinin 2021’de yüzde 9 büyüyeceği tahminini paylaştı.

ABD banka büyüme Corona darbe Ekonomi işsizlik maaşı Macaristan Türkiye
Son güncelleme: 16:54 07.04.2020
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