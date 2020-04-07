HSBC ve Goldman Türkiye için büyüme tahminlerini açıkladı

Corona virüsü salgını küresel ekonomiye ağır darbe vururken, finans kuruluşları 2020 için ekonomik büyüme tahminlerini tüm ülkeler için aşağı yönlü güncelliyor.

HSBC, 2019’da yüzde 2,6 büyüyen küresel ekonominin, 2020’de yüzde 3,3 daralacağı, 2021’de yüzde 5,4 büyüyeceği tahmininde bulundu.

İLGİLİ HABER İşsizlik virüsü: İki haftada 10 milyon kişi arttı

Banka, 2019’da yüzde 0,9 büyüyen Türkiye ekonomisi için de 2020’de yüzde 3,2’lik küçülme, 2021’de yüzde 3,7’lik büyüme tahminini paylaştı.

HSBC, 2020’de ABD ekonomisinin yüzde 6,5 küçüleceğini, 2021’de yüzde 6 büyüyeceğini öngördü.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs da, 2020 Türkiye büyümesi için küçülme tahminini yüzde 0,2’den yüzde 5’e indirdi. Banka, Türkiye ekonomisinin 2021’de yüzde 9 büyüyeceği tahminini paylaştı.