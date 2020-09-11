iPhone 12 bu eylülde çıkmayabilir

Apple bu yıl corona virüsü pandemisi sebebiyle Eylül ayının ikinci haftasında düzenlediği lansman toplantılarını sanal ortamda yapmaya karar verdi.

Mac Rumors’da yer alan habere göre; Şirketin mali işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Luca Maestri yatırımcılarla yaptığı toplantıda yeni iPhone'un ekim veya kasım ayına sarkabileceğine vurgu yaptı. Maestri, “Yeni modelin tanıtımı eski modellerin açıklandığı tarihten birkaç hafta daha geç olacak” ifadesini kullandı.

Eğer Apple Salı günü düzenlenecek olan toplantıda yeni bir iPhone tanıtmazsa 2012 yılından bu yana ilk kez bir eylül ayında iPhone tanıtılmamış olacak.

Bloomberg'ün kıdemli teknoloji muhabiri Mark Gurman'ın verdiği bilgilere göre de şirket bu toplantısında yeni bir iPad'i tanıtacak.

MEVCUT MODELLERDEN DAHA FAZLA ÜRETTİ

Apple geçen yıllarda çıkan iPhone modellerinin üretimini de artırma kararı aldı. iPhone 12'de yaşanacak gecikme sebebiyle eski modellerin satışının bir süre daha yüksek hacimli olacağını tahmin eden şirket 45 milyondan fazla iPhone XR, iPhone 11 ve iPhone SE üretti. Teknoloji çevreleri yeni iPhone'un tanıtımının 2021 yılına sarkmasını beklemiyor.