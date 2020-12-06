İşsizlikte en büyük eşitsizlik Türkiye’de

TÜİK'in açıkladığı dar tanımlı işsizlik verisi anlamını yitirir ve Türkiye'de geniş tanımlı işsizlik yüzde 29.3'e yükselirken OECD'nin açıkladığı son istihdam raporu bölgeler arası istihdamdaki eşitsizlikler açısından da Türkiye'nin çok dezavantajlı bir noktada olduğunu ortaya koydu. Rapora göre Türkiye OECD ülkeleri arasında bölgeler arasında istihdamda en derin eşitsizliğin olduğu ülke.

İstihdamda en güçlü bölgesi ile en zayıf bölgesi arasındaki fark 19 puanı aşan Türkiye'yi eşitsizlikte İtalya, Yunanistan, Avusturya ve İspanya takip ediyor. Türkiye'de Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da işsizlik oranı TÜİK rakamları ile bile yüzde 25'i buluyor.

KORKUTUCU ETKİ

OECD'nin Covid-19'un istihdam piyasalarına etkisini ele aldığı raporda, pandemi nedeniyle tüm dünyada istihdamın yüzde 15 ila yüzde 35'inin risk altında olduğu belirtildi. Rapora göre özellikle turizm destinasyonları ve büyük şehirler ağır risk taşıyor. OECD bölgesinin ağırlıkla kırsal kesim olan yüzde 30'unda son 10 yılda işgücünün daraldığını vurgulayan raporda, “Yetenekleri az olan, düşük gelirli çalışanlar ve genç işgücü Covid-19 pandemisinden en ağır yarayı alan kesim olacak. Bu kesime pandeminin uzun vadeli korkutucu bir etki bırakması bekleniyor” denildi.

Raporda okulların ve bakım merkezlerinin karantina nedeniyle kapalı olmasının kadınlar üzerinde uzun vadeli kalıcı işsizlik yönünde olumsuz etkisi olacağı da vurgulandı.

ÜMİTSİZLER ARTIYOR

Raporda işsizlik rakamlarına dahil edilmeyen ‘ümitsiz işsizlerin' pandemi nedeniyle daha da hızlı artacağı belirtildi. Türkiye'de DİSK-AR araştırmasına göre ümitsiz işsizlerin sayısı son bir yılda 613 binden 1 milyon 331 bine yükselmiş durumda. OECD raporunda corona sonrası dönem için etkin biçimde harekete geçilmesi gerektiği belirtilerek buna birkaç dikkat çekici örnek verildi: İsveç'te işi tehlikede olan havayolu uçuş personeli stres yönetimi eğitimi alarak doktorlara hizmet vermeye başladı. Avustralya'nın başlattığı yerel iş bulma seferberliği programı ile soruna mikro ölçekte yaklaşıldı. İngiltere'de 25 yaş altını işe alanlara ek teşvikler verilmeye başlandı.

İstanbul'da evden çalışma yüzde 45'e kadar yükselebilir

Rapora göre 2020'nin ilk aylarında yaşanan birinci dalga karantinada OECD ülkelerinde evden çalışma oranı ortalama yüzde 39'a kadar çıktı. OECD, bölgesel farklılıklar olsa da var olan işlerin sürekli olarak ancak yüzde 15'inin evden yürütülebileceğini belirttiği raporunda İstanbul'da bu oranın yüzde 45'e kadar çıkabileceğini öngördü. Evden çalışılabilecek en çok işin olduğu şehir ise yüzde 55 ile Londra.

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