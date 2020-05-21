İşte bankaların bayram kredisi kampanyaları

VAKIFBANK

VakıfBank, Bayram kredisi kampanyası kapsamında, tüm bireysel segmentli müşterilerine 3 ay ödemesiz kredi imkanı sunacak. VakıfBank’ın kredi kampanyasında için aylık %0,98 faiz oranı ve 60 aya varan vade seçenekleri bulunuyor.

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ramazan Bayramı'na özel kredi kampanyasının ayrıntılarını açıkladı. Kampanya 31 Mayıs'a kadar devam edecek. İhtiyaç kredisinde yüzde 0,99 faiz oranıyla ve 3 ile 36 ay arasında değişen vade seçenekleri sunuluyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank, 60 aya varan vadelerin yer aldığı kampanya kapsamında, %0,79’dan başlayan faiz oranları ve 3 ay taksit erteleme imkânı sunuyor. Şekerbank ayrıca finansman desteğinin yanı sıra Şeker Bonus Kart ile yapılan gıda alışverişlerine hediye Bonus veriyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA da bayram kredisi şartlarını açıklayan bankalar arasında. Buna göre Garanti BBVA müşterilerine, %0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi sunuyor.

YAPI KREDİ

Bayram kredisi kampanyası kapsamında Yapı Kredi, kredi kullanan müşterilerine taksit ödemelerini Eylül ayına kadar erteleme imkanı sağlıyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, bayramda nakit ihtiyacı olan müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0.89'dan başlayan faiz oranlarıyla Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi sunuyor.