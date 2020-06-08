Jeff Bezos yine 150 milyar dolarlık adam oldu

Corona virüsü sürecinde dünyanın en fazla para kazanan insanı olan Amazon'un patronu Jeff Bezos'un serveti tekrar 150 milyar dolar barajını aştı.

İlk kez Haziran 2018'de 150 milyar dolar barajını aşan Bezos'un serveti daha sonra Amazon'un hisse fiyatlarındaki dalgalanmalar ve boşandığı eşine ödediği inanılmaz nafaka (35 milyar dolar) sebebiyle azalmıştı.

Business Insider'da yer alan habere göre 2020'yılının başından bu yana kişisel servetine 35 milyar dolar katan Bezos yıl başından bu yana 175 bin kişiyi işe aldı. Tükiye'de 175 bin kişinin çalıştığı herhangi bir şirket bulunmazken yıl başında 2,000 dolar civarında olan Amazon hisseleri yıl sonuna doğru 2,483 dolara çıktı, Jeff Bezos'un elinde 55 milyon Amazon hissesi bulunuyor.

BEZOS KAZANDI AMAZON KARIŞTI

2020, Bezos'a inanılmaz bir servet kazandırsa da şirketi Amazon için oldukça dalgalı bir yıl oldu. Pandemi sebebiyle işçilerinde corona virüsü tespit edilen Bezos ve şirketinin yönetimi işçiler için gerekli önlemleri almamakla suçlandı. Hatta Fransız yargısı çalışanların koşullarını iyileştirene kadar Amazon'un sadece gıda ve ilaç dağıtımı yapabilmesi kararını almıştı. Bunun üzerine firma ülkedeki 6 deposunu kapatmıştı.