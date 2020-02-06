Kaç kişi evden çalışıyor? İşte Türkiye rakamları…

Ofis yerine evden çalışma, artan dijitalleşmeyle birlikte son dönemde giderek daha fazla gündeme gelen bir olgu. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), bu alanda Avrupa ülkelerindeki son durumu ortaya koyan verilerini yayımladı.

Buna göre, 2018’de 15-64 yaş grubunda istihdam edilenler arasında “genellikle evden çalışma” oranı ortalama yüzde 5.2, Türkiye’de ise yüzde 2.2 oldu. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2018’de istihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 738 bin. Bu durumda Türkiye’de, yaklaşık 632 bin kişi genelde evden çalışıyor.

KADINLAR ÖNDE

AB’de kadınlar, erkeklere oranla evden çalışmada daha yüksek paya sahip. Kadınlar için oran yüzde 5.5, erkekler için yüzde 5.0 olarak açıklandı. Türkiye’de ise bu fark çok daha fazla oldu. Türkiye’de istihdamdaki kadınların yüzde 6.3’ü genelde evden çalışırken, erkeklerde bu oran yüzde 0.3’te kaldı.

Veriler, yaşlılar arasında evden çalışmanın daha yaygın olduğunu da ortaya koyuyor. AB’De 15-24 yaş arasında genelde evden çalışma oranı yüzde 1.8 olurken, 25-49 yaş arasında yüzde 5, 50-64 yaş arasında yüzde 6.4 oldu.

HOLLANDA BİRİNCİ, BULGARİSTAN SONUNCU

Hollanda, yüzde 14’lük oranla bu alanda zirvede yer alırken, son sıra yüzde 0.3’lük oranla Bulgaristan yer aldı. Finlandiya yüzde 13.3’lük oranla listede ikinci, Lüksemburg yüzde 11’lik oranla üçüncü, Avusturya yüzde 10’luk oranla dördüncü sırada yer buldu.

Kendi hesabına çalışanlar arasında bu oran yüzde 18.5 olurken, işçiler arasında yüzde 3’te kaldı. Finlandiya’da kendi hesabına çalışanların yüzde 46.6’sı, Hollanda’da yüzde 44.5’i ve Avusturya’da yüzde 43.6’sı genellikle evden çalışıyor.

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TÜRKİYE’DE ORAN GERİLEDİ

Öte yandan, djitalleşmeyle birlikte evden çalışma imkanları artsa da, veriler “genellikle evden çalışma” oranının kayda değer bir sıçrama kaydetmediğini, son 10 yılda yüzde 4.9’dan yüzde 5.2’ye çıktığını gösteriyor. Türkiye’de ise bu dönemde oran, yüzde 2.7’den yüzde 2.2’ye yükseldi.

Bu dönemde “bazen evden çalışanların” oranı ise aynı yaş grubunda daha ciddi bir sıçrama kaydederek yüzde 5.8’den yüzde 8.3’e yükseldi. Türkiye’de bu dönemde “bazen evden çalışma” oranı yüzde 1.8’den yüzde 0.7’ye geriledi.