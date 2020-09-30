Kambiyo vergisi ve mevduatta stopaj oranları düşürüldü

Kambiyo muamelelerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) %1’den binde 2’ye indirildi.

Vergide indirim kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan banka ve sigorta muameleleri vergi nispetlerinin tespiti hakkındaki Bakanlar Kurulu kararında değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararıyla yapıldı.

Kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı mayıs ayında %0.2’den %1’e yükseltilmişti.

Ağustos ayında ise yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo işlemlerinde, BSMV nispetinin, satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanmasına yönelik karar alınmıştı.

15 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye’de döviz alım işlemlerine binde 1’lik vergi uygulanmaya başlanmış, bu oran Aralık 2019’da binde 2’ye, Mayıs 2020’de yüzde 1’e yükseltilmişti. Bankadan nakit döviz çekimine Ağustos 2020’de getirilen komisyon ise tepkiler ve hukuki itirazlar sonucu kaldırılmıştı.

MEVDUATTA STOPAJ DÜŞÜRÜLDÜ

Mevduat hesaplarından alınan stopaj yıl sonuna kadar vade süresine göre %5, %3 ve sıfır olarak yeniden belirlendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki karara bir geçici madde ekleyen Cumhurbaşkanı kararına göre, stopaj oranları; vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli hesaplarda %5, bir yıla kadar vadeli hesaplarda %3, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise sıfır olarak uygulanacak.

Stopaj oranı, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan bir yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfır, katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarında ise altı aya kadar vadeli olanlarda %5, bir yıla kadar vadeli olanlarda %3, ve bir yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfır olarak uygulanacak.