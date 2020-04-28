‘Kamu ihale’de Ağbal operasyonu

Her yıl 150 milyar liraya ulaşan tutarlarda kamu alımları ile kamu inşaat ihalelerini kontrol eden Kamu İhale Kurulu'nda (KİK) önemli değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın eski danışmanlarından 2 KİK üyesinin görevine son verildi.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Köşk'te bürokratlığını yapan Hamdi Güleç, başkanlık koltuğunu korudu. KİK üyeliklerinde değişiklik yapan Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararına göre, KİK ikinci Başkanı Şinasi Candan'ın yerine KİK üyesi Osman Duru getirildi. Şinasi Candan, Naci Ağbal'a Maliye Bakanlığı döneminde danışmanlık yapmış, Ağbal daha sonra Candan'ı KİK yönetimine atamıştı.

Candan ile birlikte yine Ağbal'ın eski danışmanlarından Erol Öz'ün de KİK üyeliğine son verildi.

Atama kararıyla ayrıca KİK üyelerinden Köksal Sarınca, Hasan Kocagöz ve Mehmet Atasever görevden alınıp yerlerine Osman Şahin, Necmi Keskinsoy, Mehmet Bıçkıcı, Selami Korkmaz ve Halil Yılmaz atandı.

KİK üyeliğine getirilen Necmi Keskinsoy, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nda (GİB) Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Keskinsoy, GİB Başkanlığı'na da uzun süre vekalet etmişti.

Yeni üyelerden Mehmet Bıçkıcı da Enerji Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

GÜL İLE UZUN SÜRE ÇALIŞTI

KİK Başkanı Güleç, Ankara İdare Mahkemesi Hakimi ve Danıştay Tetkik Hakimi olarak çalıştıktan sonra kamu görevinden ayrılmış, 1997 yılına kadar serbest avukatlık yaptıktan sonra 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Başkanlığı göreviyle kamuya geri dönmüştü.

Güleç, 2007 yılında Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanı olarak naklen Cumhurbaşkanlığı'na geçerek Abdullah Gül ile uzun süre çalışmış, 2012'de köşkten KİK üyeliğine, 2016'da başkanlığa atanmıştı.