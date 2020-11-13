Kanuni sondaj gemisi Karadeniz’e doğru yola çıktı

Kanuni Sondaj Gemisi Yenikapı açıklarından hareket edip Kadıköy açıklarında demirledi. Kanuni bugün Karadeniz’e uğurlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de törene katıldı. Karadeniz’e uğurlanan Kanuni sondaj gemisi havadan görüntülendi.

405 METREKÜP DOĞALGAZ BULUNDU

Karadeniz’de gerçekleştirilen doğalgaz arama faaliyetleri sonucunda Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesinde ilk etapta 320 milyar metreküp rezerv bulunduğu açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ekim ayında yaptığı açıklamada ise “Çalışmaların sonunda 4 bin 445 metre derinlikte 85 milyar metreküp daha ek rezerve ulaştık. Böylece bulunan toplam gaz miktarı 405 milyar metreküp oldu.” demişti.