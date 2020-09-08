Karayipler vergi cenneti olmaktan çıkıyor mu?

Karayip Adaları… Tropikal iklimi, muhteşem kumsalları ve turkuaz rengi deniziyle tam bir tatil cenneti. Zenginler ve dev şirketler için ise sunduğu koşullarla adeta bir vergi cenneti konumunda. Ancak son dönemde Karayipler’deki ülkelerin vergi sistemlerinde yaptığı değişiklikler, yavaş yavaş bu özelliğin ortadan kalkacağının işareti oldu. Bunun sinyalini alan zenginler de Karayipler’i terk etmeye başladı.

Ekskavatör (toprak işlerinde kullanılan bir iş makinesi) üreticisi JCB'nin milyarder başkanı Anthony Bamford, ailesinin on yıllardır süren finansal stratejisini değiştirdi. Bamford, şirketin hisselerini Karayip Adaları'ndan İsviçre'ye taşıdı. Bloomberg'de yer alan habere göre, şirketin hisseleri artık İsviçre'nin Vaud Kantonu'ndaki JCB Group Holdings Sarl'da bulunuyor.

CURAÇAO VERGİ SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRMEYE BAŞLADI

Bamford'un ailesi, Curaçao'da (Venezuela açıklarında bir ada ülkesi) JCB hisselerini kontrol eden şirketi 1976 yılında kurmuştu. Hollanda Karayipleri'nde bulunan Curaçao, o zamanlar Hollanda’ya bağlı olması ve Vergi Adalet Ağı'na göre yerel firmalara ödenen vergi temettüleri nedeniyle cazip bir finans merkeziydi. Ancak Curaçao, 2010 yılında Hollanda Antilleri’nden ayrıldı. Son yıllarda da yasalarını küresel standartlara uyacak şekilde değiştirmeye başladı. Bu hamle, Avrupa Birliği'nin ‘vergi cenneti kara listesi'ne girmemek için yapıldı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 6 milyar dolar serveti bulunan Anthony Bamford, neden böyle bir karar aldıklarını açıklamadı. JCB'den de bir açıklama gelmedi. Londra'da zenginlere vergi danışmanlığı yapan Mark Davies ise yaptığı yorumda, “İsviçre kesinlikle daha uzun ömürlü ve AB'nin kara listesine girme ihtimali çok düşük. Ayrıca harika bir bankacılık sistemine sahip” diyerek taşınma kararının olası nedenlerini sıraladı. Uzmanlara göre hem Karayipler’deki yeni vergi düzenlemeleri hem de corona virüsü salgınının etkisiyle ada ülkelerinden finansal göç, önümüzdeki dönemde hızlanabilir.

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ÇİFT VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI VAR

İsviçre de Curaçao gibi son yıllarda vergi sisteminde düzenlemelere gitti. Ancak yine de JCB gibi dünya çapında 22 farklı ülkede fabrikası bulunan çok uluslu şirketler için cazip bir konum olmayı sürdürüyor. Buna ek olarak İsviçre'nin 100'den fazla ülkeyle çift vergilendirmeyi önlemek için yaptığı anlaşmalar bulunuyor.

BAMFORD, BREXIT SAVUNUCULARINDAN BİRİ

74 yaşındaki Anthony Bamford, 1975 yılından beri babasının kurduğu şirketin başkanlığını yürütüyor. Bamford, İngiltere'nin AB'den ayrılmasını (Brexit) savunan iş insanlarından biriydi. Bu yönde karar alınmasının ardından birçok İngiliz zengin, servetlerini taşıma kararı aldı. Örneğin onlardan biri olan ve Brexit’i savunan James Dyson, geçen sene sürpriz bir şekilde şirketini İngiltere’den Singapur'a taşıdı.



JCB, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 1 fazla olarak 4,2 milyar pound gelir bildirmişti. Corona virüsü salgınının etkisiyle 2020'nin ilk yarısında satışlar üçte bir oranından fazla düştü. Ancak JCB, salgının kendileri üzerinde maddi bir olumsuzluk yaratmayacağını açıkladı.