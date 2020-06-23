Kredivepara.com ile esnafın yanında olan bankaları açıkladı

Dönerciden çantacıya, ayakkabıcıdan kuaföre, bakkala kadar hizmet veren birçok esnaf, KOBİ ya da basit usul ticaret yapan birçok kişi, 2020 yılında işletmesini ayakta tutabilmek için, büyük imkânlar sağlayan bankalardan kredi almaya hak kazandı.

Küçük esnafımızın yanında olan BBDK lisansına sahip bankaların sağladığı imkânlardan yararlanmak için birçok esnaf, kredi başvurularında bulunuyor.

Küçük esnafın yanında olan bankalar arasında;

• Türkiye İş Bankası

• Türkiye Halk Bankası

• Denizbank

• ING Bank

• Garanti Bankası

• Vakıflar Bankası

• QNB Finansbank

• Ziraat Bankası

• HSBC Bank

• Akbank

Küçük esnaf, ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda, bu bankalardan kredi çekerek, ihtiyaçlarını giderme yoluna gidebilir.

Denizbank Küçük Esnafa Büyük Kredi İmkânı Sunuyor

Kredi veren bankalar arasında yer alan Denizbank, küçük esnafa büyük kredi imkânı sunuyor. İnternet üzerinden yapılan başvurularda vatandaşlar, dakikalar içinde başvuru yaparak, 80bin TL tutarındaki krediden yararlanabiliyorlar.

Denizbank tarafından küçük esnafa sunulan bu büyük kredi olanağı için;

• SMS üzerinden başvuru yapılabilir. Bunun için cep telefonundan esnaf yazıp boşluk bırakarak kimlik numarası yazılarak, 3280'e gönderilebilir.

• İnternet bankacılığı kullanılarak, başvuru kayıt formu doldurulabilir.

• Bankanın resmi Facebook adresinden kredi kayıt formu doldurulabilir.

• Denizbank ATM makineleri kullanılarak, kredi başvurusunda bulunulabilir.

Esnaf kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, bu dört farklı yolu kullanarak, krediyi başvurabilirler.

Borcu Olan Esnaf Nasıl Kredi Kullanacak?



Birçok banka, ticari kredi adıyla, küçük ve büyük esnafa birçok kredi imkânı sunmaktadır. Bu kredi imkânlarının çoğu 36 ay ya da 60 ay olarak verilmektedir. Küçük ya da büyük esnaf, ticari kredi adı altında destek kredisi kullanabilir.

Borcu olan esnafın kredi kullanabilmesi için;

• Şirket sahibinin kredi sicilinin düzgün olması,

• Bankaya verilen belgelerin yasal olması,

• Şirketin mali durumunun, kredi vermeye uygun olması

• Şirketin genel borcu dolayısıyla, e-haciz olmaması

Eğer aile bireylerinin oturduğu taşınmazlar, kredi için ipotek edilecekse, eşin rızasının olduğunu gösterir belgenin de olması gereklidir. Esnaf kredisi alabilmek için, KOBİ tanımı içinde yer alan ve vergi levhasıyla faaliyet gösteren bir esnaf olunması da şarttır.

ING Bank'tan Küçük Esnafa Hızlı Kredi Fırsatı



Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü yüzünden ülkemizde ekonomik olarak esnaf, diğer zamanlara oranla biraz daha zarar görmüştür. Bu yüzden ING Bank, küçük esnafa, 3000 TL ile 100.000 TL arasında, 6 ay ile 60 ay arasında değişen vadeli kredi vermektedir.

Krediden yararlanabilmek için tek şart, vergi levhası sahibi olmaktır. Kredi vadelerinde, döviz artışlarından dolayı, herhangi bir değişiklik de yapmayan banka, esnafın döviz kurlarından etkilenmeden krediden yararlanmasını sağlarken, kredi miktarından en fazla %1 oranında kesinti yapmaktadır.

Herhangi bir kefil ya da teminat gerektirmeyen kredi için, bankanın mobil uygulamasının kurumsal kategorisinden “hemen başvur” menüsü takip edilerek, hızlı başvuru yapmak yeterli olmaktadır.

Esnafın yanında yer alan bu 10 banka içinden Halkbank ise, en az 1 senelik küçük işletmeler için %8 faiz oranı ve 4 yıl vadeli olan 200bin TL üst limiti olan destek kredisi sunarak, halkın yanında olduğunu göstermektedir. Tüm detaylar ve çok fazla içerik için kredivepara.com banka kategorisine bakabilirsiniz.

https://www.kredivepara.com/kobi-destek-kredisi/