‘Lüks tüketim 2023’te normale döner’

Corona virüsü salgını, insanların tüketim alışkanlıklarını değiştirdi. Birçok kişinin ekonomik geliri düştü ya da çok daha dikkatli para harcamaya başladı. Lüks tüketim ikinci plana itildi.

CNBC’de yer alan habere göre, Bain&Company Danışmanlık Şirketi, İtalyan lüks eşya üreticileri vakfı Altagamma ile birlikte corona virüsü döneminde lüks harcamalara ilişkin bir rapor hazırladı.

Buna göre lüks tüketimdeki düşüş önümüzdeki aylarda artarak sürecek ve sektör alarm sinyalleri verecek.

Raporda, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan süreçte lüks kıyafet, mücevher, saat, güzellik malzemesi ve aksesuar gibi ürünlerin satışının yüzde 60 oranında düşeceği belirtildi. Üstelik bu rapor hazırlanırken, salgında muhtemel bir ikinci dalga senaryosu dikkate alınmadı. Bu da gerçekleşirse, sektör çok daha ağır bir darbe yiyecek.

ESKİ SEVİYEYE GELMESİ 2023’Ü BULABİLİR



Bain&Company'ye göre 2020 yılında kişisel lüks tüketimde yüzde 20 ila 35 arasında daralma olacak. Tahminlere göre bu alanda yapılacak harcamalar 180 milyar euro ile 220 milyar euro arasında kalacak.

Şirketin ortağı olan ve raporu hazırlayan Claudia D'Arpizio'ya göre lüks tüketim pazarı için bir iyileşme olacak ama sektörün derin bir dönüşüm geçirmesi gerekecek. Endüstrinin eski seviyesine gelmesi; ekonomik gelişmelere, müşterilerin güven durumuna, turizm kapasitesine ve markaların tüketici ihtiyaçlarını öngörme yeteneklerine bağlı olarak 2023 yılını bulabilir.

ÇİN’DE TOPARLANMA BAŞLADI

Salgını ilk yaşayan ülke olan ve büyük ölçüde atlatan Çin'de lüks tüketim pazarı yavaş yavaş toparlanıyor. Bein'in raporunda, aylarca evlerine kapanmak zorunda kalan Çinli müşteriler, karantina sırasında yapamadıkları alışverişlerin bir bölümünü gerçekleştirdi.

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Daha önce New York, Londra ve Paris'e alışveriş seyahatleri yapan Çinliler, kısıtlamalar nedeniyle bir süre ülke içindeki marka ve mağazalarla yetinecek. Raporda, mağazalara gelen kişi sayısının geçen seneye oranla yarı yarıya azalmasına rağmen, insanların ürün almaya daha istekli oldukları kaydedildi.

2025’TE LÜKS TÜKETİMİN YÜZDE 50’SİNİ ÇİNLİLER YAPACAK

Bein&Company'ye göre 2025 yılına kadar kişisel lüks tüketimi 330 milyar euroyu bulabilir. 2019'da dünya çapında lüks tüketimin yüzde 35'ini gerçekleştiren Çinliler'in, ülkenin ekonomik büyümesine bağlı olarak 2025'te bu oranı yüzde 50'ye yükseltmeleri bekleniyor.

LÜKSÜN PATRONU ARNAULT 30 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Salgından en çok etkilenen iş adamı, Avrupa'nın en zengini Bernard Arnault olmuştu. Bünyesinde Louis Vuitton, Dior, Bulgari, Fendi gibi lüks tüketime yönelik 70 marka bulunan LVMH Grubu'nun en büyük hissedarı ve CEO'su olan Arnault, 2020 yılında servetinden 30 milyar dolar kaybetti.