Maaş bir varmış bir yokmuş

Türkiye’de, 1 milyon 77 bin 307 öğretmen var. Bu öğretmenlerin 994 bin 634'ü kadrolu, 82 bin 673'ü sözleşmeli ve 32 bini rehabilitasyon merkezlerinde 100 bini de ücretli öğretmenlik yapıyor.

KADROLU DA ZARARDA

Corona virüs nedeniyle okullar kapatılınca kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenler gelir kaybına uğradı. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere hafta içi için 1200 TL tutarında ek ders ücretleri ödenecek. 3 saat nöbet ücreti, 6 saat egzersiz ücreti ve hafta sonu görevi için 10 saat olmak üzere aylık 1600 TL’lik kayıpları oldu.

ÜCRETLİYE 5 KURUŞ YOK

Sayıları 100 bini aşan ücretli öğretmenler ise haftada 30 saat ve ayda 120 saat ek ders ücreti karşılığı ücreti alıyordu. Maaşları olmayan ve saat başı 17 TL den kazandıkları tek gelirleri ders ücreti 2 bin 40 TL iken virüs nedeniyle okullar kapanınca, hiç ödenmeyecek.

Bakanlığın son sözü

Sınıf, branş ve rehabilitasyon öğretmenliği yapan ücretli öğretmenler halen 2 bin 324 TL olan Asgari Ücret'ten düşüktü. Corona virüsü tatiliyle bu kazançları da gitti. Bakanlık başvurularına, “Yasal olarak inceledik. Ücretli öğretmenler, fiilen girdikleri ders ücreti üzerinden ücretlendirildiği için bu dönemde ücret almayacak” diye cevap verdi.

ÖĞRETMENLER NE DİYOR: Yoksulluk imtihanındayız

– R.A, “Ailelerimizle yaklaşık 500 bin kişi mağduruz. Okulları, biz kapatmadık. Sözleşmeli olmayı biz seçmedik. Yoksulluk imtihandayız. Taş mı yiyelim?”

– S.T, “Acil servis gibiyiz. ‘Öğretmen yok. Gel derse gir’ diyorlar, giriyoruz. ‘Virüs var, git eve otur’ diyorlar, gidiyoruz. Şimdi de, ‘Size para yok’ diyorlar. Ne yapacağız, bilmiyoruz”

– B.T, “Ücretli öğretmenken, ücretsiz öğretmen olduk. Maaşa zam, işe son gibi. MEB’e başvurduk, ‘Size para yok’ dedi. Şimdi, yaşlı anneme babama nasıl bakacağım?”

Öğretmene yok patrona var

– 2 bin 650 özel rehabilitasyon merkezinde 388 bin çocuk eğitim alıyordu. Virüsten kapanınca, 32 bin ücretli öğretmen de maaş alamayacak.

– Devlet, çocuk başına bireysel ve grup eğitimi için aylık 1011 TL ücret ödüyor. MEB'in 2020 bütçesinden özel rehabilitasyonlara 3 milyar 680 milyon TL ödenek ayrıldı.