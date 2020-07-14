Mayısta İstanbul’a 847 turist geldi

Corona virüsü salgınının etkisi turizmi durdurdu. Mayıs ayında İstanbul’a gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,9 azalarak 847 oldu. Aynı dönemde Türkiye’ye gelen turist sayısı da yüzde 99,3 azalışla 29 bin 829 oldu.

İstanbul İstatistik Ofisi bültenindeki verilere göre, mayısta İstanbul’a gelen turist sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,8 azaldı. Aynı dönemde Türkiye’ye gelen turist sayısı ise yüzde 23,1 arttı.

Mayıs ayında İstanbul’a hava yolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı 768 kişi olurken, deniz yolu üzerinden gelen yabancı ziyaretçi sayısı 79 oldu.

366 KİŞİ ATATÜRK HAVALİMANI’NDAN GELDİ

Mayıs ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 46 yabancı ziyaretçi gelirken, en çok ziyaretçi alan hava limanı 366 kişi ile İstanbul Atatürk Havalimanı oldu. Haydarpaşa ise İstanbul’a Mayıs ayında denizyolu ile gelen 79 yabancı ziyaretçiden 39’unu ağırlayarak en çok ziyaretçi alan liman oldu.

Mayıs 2020’de İstanbul’da konaklama tesislerine geliş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,3, bir önceki aya göre ise yüzde 24,7 azalarak 110 bin 675 olarak gerçekleşti. Mayıs 2019’da İstanbul’da konaklayan yabancı turist oranı yüzde 48 iken, Mayıs 2020’de bu oran yüzde 31’e düştü. Toplam geceleme süresine bakıldığında ise mayıs ayında geceleme süresi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,1 azalarak 263 bin 895 olarak gerçekleşti.

OTEL DOLULUK ORANI YÜZDE 6,5’A DÜŞTÜ

İstanbul’da Mayıs 2020’de otel doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 86 azalarak yüzde 6,5 düzeyinde gerçekleşti. Doluluğun yüzde 2,3’ünü yabancı ziyaretçiler oluştururken yüzde 4,2’sini yerli ziyaretçiler oluşturdu.

Mayıs ayında konaklama tesislerinde ortalama kalış süresine bakıldığında; bakanlık belgeli konaklama tesislerinde ortalama kalış süresi 2,6 gün olarak belirlenirken, belediye belgeli konaklama tesislerinde ortalama kalış süresi 2,1 gün olarak belirlendi.

İstanbul’da 2020 yılı Mayıs ayında sınır kapılarına göre bakıldığında 13.118 vatandaş yurt dışından geldi. Bunların 11 bin 246’sı hava yolu ile geliş yaparken 1872’si denizyolu ile geliş yaptı. Sınır kapılarına göre çıkış yapan vatandaşlara bakıldığında ise 10 bin 689 vatandaş hava yolu ile çıkış yaparken 1770 vatandaş deniz yolu ile çıkış gerçekleştirdi.