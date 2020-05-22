Merkez Bankası Katar Riyali’nin rezerve ekledi

Ankara uzun süredir aradığı döviz-TL takasını (swap) Katar’da bulurken, Merkez Bankası (TCMB) bilanço verileri anlaşmayla birlikte rezervin arttığı gösteriyor.

TCMB Analitik Bilanço verilerine göre, 18 Mayıs'ta 580,4 milyar TL (84,1 milyar dolar) olan TCMB’nin dış varlıkları (brüt rezerv), 20 Mayıs'ta 639,4 milyar TL'ye (93,2 milyar dolar) yükseldi. Artış 59 milyar TL oldu. (9,1 milyar dolar).

TCMB’nin KATAR’DAKİ HESABINA YATTI

Katar ile yapılan swap anlaşmasına göre, Katar Merkez Bankası'nın TCMB'deki hesabında 15 milyar dolar karşılığı TL, TCMB'nin Katar Merkez Bankası'ndaki hesabına 15 milyar dolar karşılığı riyal yatırılacaktı.

ABD'den olumlu yanıt alamayan ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da kapısını çalmayacağını açıklayan Türkiye'nin bir süredir İngiltere, Japonya, Katar ve Çin ile görüştüğü basına yansımıştı.

TCMB 20 Mayıs’ta bir açıklama yaparak Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının yenilendiğini duyurmuştu. TCMB, söz konusu anlaşmanın tutarının 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildiğini belirtmişti.

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REZERVLER İKİ AYDA 20 MİLYAR DOLAR ERİMİŞTİ

Türkiye, diğer birçok gelişmekte olan ülke gibi, corona virüsü salgınıyla birlikte ihracat ve turizm başta olmak üzere döviz gelirlerinin sert şekilde düşmesi, yabancıların finansal varlıklarını satıp ülkeden çıkması ve rezervlerde iki ayda yaklaşık 20 milyar dolarlık düşüş nedeniyle swap anlaşması arayışına girmişti.

Sozcu.com.tr’ye konuşan eski TCMB Başkanı Durmuş Yılmaz, Katar ile swap anlaşmasının rezervleri artırması açısından olumlu olduğunu ancak döviz ihtiyacının karşılanmış olmayacağını, Katar Riyali’nin dolara çevrilmesinin zor olacağını belirtmişti.

TCMB’nin toplam rezervleri 8 Mayıs itibarıyla 85,8 milyar dolara gerilerken, rezervlerde Şubat sonundan bu yana kayıp 22,6 milyar dolara ulaşmıştı.