Mevsimlik işçiler için Gürcistan’dan vize çıktı

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze, ülke yönetiminin ve Kurumlar Arası Corona Virüsle Mücadele Koordinasyon Konseyi’nin vatandaşlara mevsimlik işler için Türkiye’ye gitmelerine izin verdiklerini duyurdu. Bu karar çay ve fındık için işçi bulamayan Türk üreticileri sevindirdi.

DAVETİYE ŞARTI VAR

Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Rijvadze yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın mevsimlik işler için Türkiye’ye 3 aylığına gitmeleri ile ilgili prosedür oluşturuldu. Bu kişilerin ilgili makamlara Türk işveren tarafından verilen resmi davetiye sunmaları gerekecek” dedi.

DÖNDÜKLERİNDE 14 GÜN KARANTİNA

Rijvadze, corona virüsü kontrol altına alınmış olsa bile Türkiye’ye giden Gürcistan vatandaşlarının geri döndükleri zaman 14 gün boyunca karantinada kalmalarının zorunlu olduğunu dile getirdi. Son verilere göre ise Gürcistan’da bin 137 corona virüs vakası bulunurken, 16 kişi de hayatını kaybetti.

EYLEM YAPMIŞLARDI

Sınır kapısının kapalı olması nedeniyle ilk çay kesimine gidemeyen Gürcü vatandaşları, geçim zorluğu çektiklerini dile getirerek geçtiğimiz günlerde Acara'da hükümet binası önünde eylem yapmışlar ve sınır kapısının açılmasını talep etmişlerdi.