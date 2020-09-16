Moody’s 13 Türk bankasının notlarını indirdi

Kredi dereceledirme kuruluşu Moody’s, geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu indirmesinin ardından dün de 13 Türk bankasının kredi ve diğer notlarını indirdi.

Moody’s dün akşam yayımladığı değerlendirmeye göre bankaların kredi notu görünümünü “negatif” olarak bıraktı.

Kuruluş 12 bankanın uzun vadeli döviz cinsi mevduat notunu, altı bankanın karşı taraf risk notunu ve bir bankanın uzun vadeli kredi notunu bir kademe indirdi.

Notu indirilen bankalar arasında Akbank, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Denizbank, HSBC, QNB Finansbank, Ziraat Bankası, Eximbank, Alternatifbank, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, ve Yapı Kredi bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN NOTUNU İNDİRMİŞTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu “B1″den “B2″ye düşürmüş, not görünümünü ise “negatif” olarak teyit etmişti.

Reuters'ta yer alan habere göre, Moody's'in açıklamasında Türkiye'nin dış kırılganlıklarının muhtemelen ödemeler dengesi krizine yol açabileceği ve mali tamponlarının aşınmakta olduğu kaydedilmişti.

Kurum tarafından yapılan açıklamada 4 Eylül itibarıyla altın dahil Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin bu yıl yüzde 40 azalarak 44.9 milyar dolar seviyesine indiği hatırlatılmış ve jeopolitik risklerin de not indiriminde etkisi olduğu vurgulanmıştı.

Yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altındaki bu not, 2001 krizi dönemi dahil Türkiye tarihinin en kötü kredi notu oldu. Bu seviyede Türkiye ile birlikte Uganda ve Tanzanya gibi ülkeler bulunuyor.

ERDOĞAN 'KIYMETİ YOK' DEMİŞTİ Moody's Türkiye'nin kredi notunu geçen cuma günü yatırım yapılabilir seviyenin beş basamak altı olan B2'ye indirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moody's'in bu hamlesi sonrası, 'Puanlamalarınızın kıymet-i harbiyesi yok' açıklamasında bulunmuştu.

MOODY’S NASIL KURULDU?

John Moody 1900 yılında ABD’deki büyük şirketler ve hükümet kurumlarının özeliklerini geleceğe yönelik performans tahminlerini Moody’nin Sanayi ve Çeşitli Güvenlikler isimli kitabında topladı. Kitaptaki bilgiler şirketlerin hisse ve satış rakamlarını içeriyordu.

Kitap kısa süre içerisinde büyük başarı gösterdi ve ilk iki ayda tükendi. 1903 yılına gelindiğinde Moody, ABD’de ünlü bir otorite haline gelmişti. Bu başarısına rağmen 1907’ye gelindiğinde Fed yapısındaki değişiklik sebebiyle ülkede baş gösteren ekonomik krize direnemeyen John Moody yayıncılık şirketini kapatmak zorunda kaldı.

1909 yılına gelindiğinde John Moody yeni raporu Demir yolları Yatırımlarının Analizi’ni çıkardı. Bu kitapta oldukça büyük bir başarıya imza atarken John Moody, Moody’s Yayımcılık Şirketi’ni kurdu. 1924 yılına gelindiğinde ABD’deki halka açık dev şirketlerin tamamı Moody’s tarafından notlanmaya başladı. Şirket 1962 yılına kadar Moody Ailesi’nde kaldı. Firma 1962’de Dun&Bradstreet’e satıldı.

1970 yılına gelindiği zaman Moody’s notladığı kurum ve şirketlerden ücret almaya başladı ve kuruluş ciddi şekilde büyüdü. Şirketin günümüzde 10.400 çalışanı bulunuyor.