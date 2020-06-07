Motorsiklet ve diğer motorlu araçlarda kullanılan malzemelerde gümrük kıymet bedeli artırıldı

Bugün Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı’na ait “İthalatta gözetim ve korunma önlemlerine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ” yayımlandı.

Tebliğe göre, “Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan kızma esaslı veya deşarj esaslı elektrik ampulleri (monoblok far üniteleri ve mor ötesi veya kızıl ötesi ışınlı ampuller dahil); ark lambaları; LED ampuller”de gümrük kıymet bedeli adet başına 0,50 dolardan 0,80 dolara yükseltildi.

Tungsten flamanlı halojenli ampullerde de gümrük kıymet bedeli adet başına 0,08 dolardan 0,15 dolara yükseldi.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan ve yine Ticaret Bakanlığı’na ait “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile birçok üründe gümrük kıymet bedeli artırıldı.