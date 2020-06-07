OPEC+ ülkeleri petrolde arz kesintisini uzatmak için anlaştı

Suudi Arabistan’ın başını çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya’nın başını çektiği diğer petrol üreticileri, arz kesintisinin Temmuz sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Nisan ayında yapılan anlaşmada, günlük toplam petrol üretiminde Mayıs-Haziran döneminde günlük 9,7 milyon varil, Temmuz-Aralık döneminde 7,7 milyon varil kısıntı yapılması kararı verilmişti.

Reuters’ın haberine göre, OPEC+ olarak bilinen ülkeler, Mayıs ve Haziran’da taahhütlerinin üzerinde üretim yapan Nijerya ve Irak’tan Temmuz-Eylül döneminde ek kısıntılar yaparak bu durumu telafi etmeleri istedi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, “Petrol tüketimi yüksek ekonomilerin karantina sonrası yeniden açılmasıyla talep geri dönüyor ancak zorluklar sürüyor ve henüz tehlikeyi atlatmış değiliz” dedi.

NİSAN’DA FİYATLAR ÇÖKMÜŞTÜ

Günlük toplam üretimin yüzde 10 kısılmasını öngören karar, 1 Mayıs’ta başlamıştı. Arz kesintisi ve küresel ekonominin yeniden açılması için atılan adımlarla birlikte Brent petrolün varil fiyatı üç aylık aranın ardından ilk kez geçen hafta 40 doları aşmıştı. Nisan ayında karantina önlemlerinin ekonomileri durma noktasına getirmesi ve stokların dolmasıyla petrol fiyatları ABD’de Batı Teksas petrolünde -40 dolara kadar gerilemiş, Brent’te 21 dolar seviyesi görülmüştü.

Brent petrol bugün itibarıyla 42 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu rakam, 1 Ocak 2020 seviyesinin yaklaşık üçte bir oranında aşağısında.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt, Mayıs-Haziran döneminde gönüllü olarak Nisan’daki anlaşmada taahhüt ettiklerinden daha fazla kesintiye gitmişti. Bu durumun sürüp sürmeyeceği açıklanmadı.

Petroldeki fiyat çöküşünden en çok zarar gören ABD’deki kaya petrolü üreticileri için petrol fiyatlarının 50 doları aşması gerekiyor ancak Rusya ile Suudi Arabistan’ın bunu istemeyebileceği belirtiliyor.

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