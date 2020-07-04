ÖTV indiriminde son durum ne? ÖTV indirimi olacak mı?

Corona virüsü salgını nedeniyle daralan otomotiv pazarı kredi adımları ile biraz da olsa hareketlenirken, araç almak isteyen vatandaşlar ÖTV hakkındaki gelişmeleri merakla takip ediyor. Peki ÖTV indirimi gelecek mi?

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi ile ilgili şunları söyledi;

“Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki ‘ÖTV indirimi' beklemiyoruz.”

“HURDA TEŞVİKİ DEĞİL ÖTV İNDİRİMİ

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp “Yeni otomobil satışlarının bizim işlerimize yansıması 2 sene sonra oluyor, hurda teşvikinden daha çok ÖTV'nin değişmesi sektörün yararına olur.” dedi.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NELER?

Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci El Taşıt Kredisi

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

“ÖTV DEĞİL, GÜNCELLEME BEKLİYORUZ”

Pandemi nedeniyle tüm ülkelerin farklı bir süreçten geçtiğimi bir dönemde sürekli gündeme gelen ÖTV indirimi talebinin uygun olmadığını belirterek, “Şu an ihtiyaç olan şey 2 yıldır güncellenmeyen matrah baremlerinin yenilenmesi. Yüzde 45’lik en düşük ÖTV dilimine 2 yıl önce 45 tane model girerken şimdi bu sayı sadece 7. Bu yüzden ÖTV’de matrah güncellemesi gerekiyor. Yani bir vergi indirimi değil tüketiciler için pozitif olacak güncellemeye ihtiyacımız var” dedi.

Temmuz ayında sektörde sıfır araç tedarik sıkıntısının biteceğini de kaydeden Bilaloğlu şöyle konuştu, “Tempo böyle sürerse pandemi nedeniyle 500 bin olarak revize ettiğimiz toplam pazar yıl sonunda 600-650 bin adede ulaşır. Yani yılbaşında öngördüğümüz 600 bin adedi bile geçebilir. Bu da 100-150 bin adetlik pandemi kaybının yıl sonunda telafi edileceği anlamına geliyor. Bu tempo devam ederse pazarın yeniden 1 milyon adetlik seviyeye ulaşması ise 2021’de gerçekleşebilir. Veya en kötü 2022’de.”